Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - God of War Ragnarök uscirà per PlayStation 5 e PS4 il 9 novembre 2022 e potrete leggere la nostra recensione approfondita il giorno prima, quando sarà revocato l'embargo globale.

Siamo autorizzati a dirvi che, dalle prime cinque ore di gioco, si preannuncia come uno dei migliori giochi first-party di Sony degli ultimi anni e come un vero e proprio titolo di punta per PS5. Non riveleremo alcuno spoiler, ma potrebbe essere difficile evitarlo del tutto, soprattutto sulle piattaforme di social media, dato che i rivenditori hanno accidentalmente spedito il gioco ad alcuni giocatori fino a 10 giorni prima della data ufficiale di vendita.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il direttore creativo del gioco, Cory Barlog, è infuriato per questo: "Un rivenditore che vende il gioco due settimane prima dell'uscita. È davvero deludente", ha scritto su Twitter.

"Mi dispiace per tutti coloro che devono evitare gli spoiler se vogliono giocare il gioco fresco. è completamente stupido che dobbiate fare così. Nessuno di noi di [Santa Monica Studio] voleva che le cose andassero così".

un rivenditore che vende il gioco quasi DUE SETTIMANE prima dell'uscita.



deludente. - cory barlog (@corybarlog) 29 ottobre 2022

Altri membri del team di sviluppo hanno suggerito di stare alla larga da Reddit e YouTube fino alla prossima settimana.

God of War Ragnarök è il sequel del reboot del 2018 e si svolge tre anni dopo la fine del gioco. Aumenta l'azione e gli elementi RPG, con combattimenti perfezionati e una grafica fino a 120 fps su PS5.

Perché il Corsair One i300 potrebbe essere il perfetto PC da gioco compatto Di Pocket-lint International Promotion · 10 Maggio 2022 Questo PC dimostra che non c'è bisogno di un impianto enorme per ottenere grandi prestazioni mentre si gioca, e noi siamo qui per questo.

Questo è tutto ciò che diremo per ora. Non vogliamo certo rovinarvi le sorprese.

squirrel_widget_12857126

Scritto da Rik Henderson.