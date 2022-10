Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'acquisto di un gioco, di un contenuto scaricabile, di un film o di qualsiasi altro articolo digitale dal PlayStation Store non deve essere una scelta irreversibile: Sony ha predisposto un sistema di rimborso per consentirvi di riavere i vostri soldi.

Se si agisce in tempo, è possibile ottenere il rimborso anche per l'acquisto di un abbonamento a PlayStation Plus.

Entro 14 giorni dall'acquisto, è possibile ottenere il rimborso senza alcuna domanda, con una condizione fondamentale: non è possibile scaricare l'articolo in questione, perché nel momento in cui si inizia a farlo si perde la possibilità di ottenere un rimborso.

Ciò significa che dovrete disattivare i download automatici nelle impostazioni della vostra console per avere le migliori possibilità di ottenere un rimborso su un acquisto di cui non siete sicuri.

Questo significa che anche i preordini possono essere un po' complicati: se si effettua un preordine entro 14 giorni dall'uscita del gioco, è possibile ottenere un rimborso in qualsiasi momento entro 14 giorni dall'effettivo preordine.

Se invece il preordine è stato effettuato prima di tale termine, è possibile ottenere il rimborso in qualsiasi momento prima dell'uscita del gioco.

Ma come si fa a mettere in pratica tutto questo? Continua a leggere

Come ottenere un rimborso dal PlayStation Store

Purtroppo, Sony non rende le cose molto semplici: è possibile avviare una richiesta di rimborso solo visitando la pagina Richiesta di rimborso sul sito web di PlayStation, sia da desktop che dal browser internet del cellulare.

Questa pagina invita a "Contattare l'assistenza PlayStation" e facendo clic su questa opzione si accede a una pagina in cui è possibile selezionare "PS Store e rimborsi" tra alcune opzioni. Si aggiunge un'altra serie di scelte, dove è possibile selezionare "Rimborsi del PlayStation Store".

Infine, si avrà la possibilità di avviare una chat online con l'"Assistente per i rimborsi", da cui si potrà comunicare ciò che si desidera rimborsare.

L'assistente vi porrà alcune domande pertinenti e se non avete scaricato il contenuto o non avete lasciato trascorrere 14 giorni, dovreste essere in grado di ottenere l'autorizzazione e l'elaborazione del rimborso.

Scritto da Max Freeman-Mills.