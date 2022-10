Come riparare un disco PS5 bloccato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La PlayStation 5 è una console potente, ma si basa ancora su un meccanismo che esiste in una forma o nell'altra fin dalla PlayStation originale: il lettore di dischi.

Ovviamente siamo passati dai CD alla qualità Blu-Ray 4K, ma i meccanismi coinvolti sono piuttosto simili e questo comporta un grosso problema potenziale: i dischi che si bloccano.

Si tratta di un problema comune, che può essere difficile da risolvere se non si sa come fare. Fortunatamente, esiste un modo relativamente semplice per rimuovere un disco bloccato dalla PS5.

Come riparare un disco bloccato della PS5

Una delle note caratteristiche nascoste della PlayStation 5 è la possibilità di rimuovere completamente le piastre frontali, sia che si voglia montare nuove piastre come quelle prodotte da Dbrand, sia che si voglia aggiungere un'opzione di archiviazione ampliata con un nuovo SSD.

Questa è la chiave per rimuovere un disco bloccato: se si rimuove la piastra sul lato con l'unità disco, è possibile accedere all'unità stessa.

Una nota molto importante è che tutto questo deve essere fatto quando la PS5 è completamente scollegata dall'alimentazione, per essere sicuri che sia sicura.

La superficie dell'unità che potete vedere ha alcune viti che la fissano, ma una è contrassegnata da un adesivo nero. Questo è il nostro strumento: ruotando questa vite con un cacciavite in senso orario, il disco verrà espulso manualmente un po' alla volta.

Questo metodo non invalida la garanzia, quindi è un'ottima opzione in caso di necessità. Per una guida più visiva, è possibile vedere un ottimo video di What Happens When che illustra il processo.

Scritto da Max Freeman-Mills.