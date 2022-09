Che cos'è PlayStation Stars? Come funziona il programma fedeltà di Sony

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - PlayStation ha annunciato un nuovo programma di fidelizzazione a metà del 2022, che dovrebbe rendere ancora più coinvolgente l'utilizzo delle console e dei servizi PlayStation nel tempo: PlayStation Stars.

Il servizio è stato lanciato in Asia e le date di rilascio nel resto del mondo sono imminenti, quindi abbiamo tutti i dettagli chiave su di esso, proprio qui.

Che cos'è PlayStation Stars?

PlayStation Stars è un nuovo programma di fidelizzazione che Sony sta lanciando e che consente ai giocatori PlayStation di iscriversi per ottenere premi per il completamento di sfide di vario livello di complessità, come un modo per coinvolgerli ulteriormente nei giochi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il programma è separato da PlayStation Plus, la piattaforma multigiocatore e online di Sony: non è necessario pagare per PlayStation Plus per avere diritto a PlayStation Stars, il che è fantastico. Tuttavia, è necessario registrare il proprio account, poiché al momento non è prevista l'iscrizione automatica.

Per ora non ci sono limitazioni hardware, quindi non è nemmeno necessario possedere una PlayStation 5 o una PlayStation 4 per partecipare.

Quando è disponibile PlayStation Stars?

PlayStation Stars è già stato lanciato in Asia, compreso il Giappone, il 29 settembre 2022, quindi se vi trovate in quell'area controllate la vostra app PlayStation per vedere se c'è una nuova sezione da esplorare e a cui iscriversi.

Per gli altri territori, Sony ha fornito le date di uscita riportate di seguito:

Nord e Sud America: 5 ottobre (ora locale)

Europa, Australia e Nuova Zelanda: 13 ottobre (ora locale)

Ciò significa che tutti dovrebbero poter accedere al servizio entro le prossime due settimane, man mano che il servizio si diffonde.

Come partecipare a PlayStation Stars

Una volta lanciato il programma nella vostra zona, dovreste essere in grado di iscrivervi attraverso l'applicazione PlayStation, dove sarà presente una sezione.

Tuttavia, sarà possibile farlo anche attraverso il sito web principale di PlayStation.

Come si guadagnano i premi di PlayStation Stars?

Stars offrirà regolarmente sfide e missioni a cui partecipare, alcune delle quali sono semplici come giocare a qualsiasi gioco una volta al mese. Altre saranno più impegnative e chiederanno, ad esempio, di risolvere degli indovinelli per capire quali giochi si devono giocare in quale ordine.

Completando le missioni si può ottenere una serie di ricompense, di cui si può sapere di più qui sotto.

PlayStation afferma che a Stars verranno aggiunte regolarmente nuove campagne a cui partecipare, per cui si dovrebbe avere sempre qualcosa da fare.

Inoltre, vi verrà assegnato uno dei quattro livelli di stato in base al numero di giochi che possedete e al numero di trofei che avete ottenuto.

Quali sono le ricompense di PlayStations Stars?

Sony ha descritto tre tipi principali di ricompense che si possono ottenere con PlayStation Stars.

Il primo è il più semplice: punti che si possono spendere nel PlayStation Store per ottenere presumibilmente piccoli sconti su qualsiasi gioco o DLC acquistato.

La seconda è l'accesso a prodotti fisici nel PlayStation Store, che sembra divertente.

Infine, la terza opzione consiste in collezionabili digitali, beni che (per essere chiari) non hanno nulla a che fare con gli NFT o la tecnologia blockchain. Si tratta piuttosto di piccoli oggetti digitali che si possono guardare e apprezzare in base ai propri franchise PlayStation preferiti.

Potrete visualizzarli in una sezione dell'app PlayStation, ma non sono commerciabili o in alcun modo riscattabili, quindi sono solo per voi, per goderne privatamente.

Perché un laptop Nvidia GeForce RTX serie 30 è la miscela perfetta di potenza e portabilità Di Pocket-lint International Promotion · 11 Maggio 2022 Queste incredibili GPU per laptop significano che il gioco in movimento è una vera delizia.

Come posso riscattare i miei punti PlayStation Stars per ottenere premi?

L'accesso a PlayStation Stars avviene principalmente tramite l'app PlayStation sul telefono, anche se alla fine seguirà un'app per console.

È possibile controllare il totale dei propri punti e riscattarli per ottenere premi aprendo l'app e seguendo i passaggi indicati di seguito.

Nell'app PlayStation, selezionare il proprio profilo Sotto il menu, toccare PlayStation Stars Toccare Catalogo dei premi

In questo modo vedrete tutti i premi a vostra disposizione.

Se siete alla ricerca di altre attività per la vostra PlayStation 5, date un'occhiata al nostro elenco dei migliori giochi disponibili sulla console.

Cosa sono le Stelle PlayStation

Infine, un rapido chiarimento: PlayStation Stars è semplicemente il nome del programma fedeltà. Ciò significa che in realtà non si guadagna alcuna moneta o ricompensa chiamata "Stelle", a questo punto.

Speriamo di aver chiarito un po' di confusione!

Scritto da Max Freeman-Mills.