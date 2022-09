Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - In occasione dell'evento State of Play del 2022 settembre, Sony ha svelato alcuni giochi di cui non si conosceva l'arrivo, tra cui Rise of the Ronin.

Si tratta di un nuovo titolo importante del Team Ninja, che offre un'avventura open world ambientata nel Giappone del XIX secolo e ha un aspetto piuttosto sontuoso. Ecco tutti i dettagli che dovete sapere.

Data di uscita di Rise of the Ronin

Rise of the Ronin è ancora lontano: il suo primo trailer può sembrare piuttosto curato e contenere molti scorci di gioco, ma il gioco non uscirà prima del 2024, secondo Team Ninja.

Ciò significa che c'è ancora molto tempo per perfezionare il gioco e che, mentre gli sviluppatori continuano a lavorare, potremmo non ricevere molte altre informazioni al riguardo.

Piattaforme di Rise of the Ronin

Rise of the Ronin è stato annunciato come un'esclusiva per PlayStation 5, il che significa che non sarà possibile goderne sulle console Xbox, a meno che l'accordo non si riveli valido solo per un certo periodo di tempo.

Questo lascia anche un po' di spazio per una versione per PC, ma immaginiamo che ci vorrà un po' di tempo prima che questo venga chiarito, dato che siamo ancora molto lontani dalla finestra di uscita che Team Ninja ha nominato.

Trailer di Rise of the Ronin

Finora è stato pubblicato un solo trailer per Rise of the Ronin, ma è più dettagliato di quanto ci si aspetterebbe per un gioco che è ancora lontano due anni dall'uscita.

A quanto pare, si tratta di un misto di filmati e scene tagliate, ma ci offre una panoramica piuttosto solida del mondo che esploreremo e della linea temporale in cui verremo inseriti.

Storia di Rise of the Ronin

Il gioco è ambientato durante il crepuscolo dell'era Edo del Giappone, nel XIX secolo. Questo periodo, chiamato Bakumatsu, è segnato da epidemie, guerre civili e dall'arrivo di interessi da oltreoceano, come si può vedere dall'ambasciata americana intravista nel trailer.

Impersoneremo il Ronin del titolo del gioco, senza vincoli di lealtà per lasciare all'utente la libertà di fare delle scelte mentre si muove nel mondo.

Team Ninja afferma che la storia sarà profonda e oscura, mostrando "la rivoluzione più critica nella storia del Giappone, compresi i capitoli più oscuri e brutti che molti rifuggono", il che sembra possa essere piuttosto straziante, visti i dettagli storici sulle rappresaglie compiute in quell'epoca.

A quanto pare avremo la possibilità di prendere molte decisioni che avranno un impatto materiale sulla storia, quindi non vediamo l'ora di saperne di più sugli elementi RPG in gioco.

Il gameplay di Rise of the Ronin

Essendo un gioco del Team Ninja, Rise of the Ronin conterrà molti combattimenti, come è ovvio che sia, e sembra che saranno d'impatto e mortali, visti i brevi momenti mostrati nel reveal trailer.

Il gioco sarà caratterizzato da combattimenti con la katana e altre forme di lama, ma includerà anche armi da fuoco appropriate all'epoca, come dimostra l'uccisione con la baionetta che si può vedere nel trailer.

Questo potrebbe creare un interessante sistema di combattimento in cui si può passare da un'arma classica a una più moderna, ma in assenza di un vero e proprio filmato di gioco dovremo aspettare per capire meglio come funziona.

Rise of the Ronin sarà anche open world, con cavalli disponibili per spostarsi da un luogo all'altro, e siamo interessati a vedere quanto è grande il suo mondo. Il paragone più ovvio (probabilmente ingiusto) sarà quello con Ghost of Tsushima, che ha fatto molto bene a Sony e Sucker Punch. Il mondo dell'isola tentacolare di quel gioco era una cosa meravigliosa, quindi immaginiamo che Team Ninja spererà almeno di eguagliarlo.

Scritto da Max Freeman-Mills.