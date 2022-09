Un dirigente di PlayStation conferma che il PS Plus non riceverà le uscite del day one

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'approccio di Sony al mercato degli abbonamenti di gioco è stato piuttosto lento, è ragionevole dire che ha impiegato molto tempo per rinnovare la sua offerta PlayStation Plus per competere con Xbox Game Pass.

Ora che il nuovo sistema PS Plus è stato riorganizzato, però, è interessante sentire PlayStation ribadire che continuerà a fare le cose in modo un po' diverso da Xbox.

Il grande pomo della discordia riguarda le uscite principali, che su Xbox Game Pass vengono rilasciate senza costi aggiuntivi il primo giorno, una situazione che PlayStation non vuole replicare.

Nel corso di una recente conferenza, il responsabile delle iniziative per gli sviluppatori indipendenti di PlayStation, Shuhei Yoshida, ha discusso del rifiuto di Sony di aggiungere le uscite principali senza costi aggiuntivi il giorno dell'uscita.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

E lo ha detto anche in modo piuttosto semplice: "Crediamo nel rilascio di un titolo premium al momento del lancio e dopo magari sei mesi, o tre mesi, o tre anni, quando le vendite del gioco scendono, l'inclusione in questo servizio, PS Plus Extra, può aiutare a introdurre questi giochi a un pubblico nuovo e più ampio".

Si tratta di un'osservazione utile: se da un lato Xbox Game Pass mette giustamente in luce alcune uscite che altrimenti non potrebbero essere acclamate, dall'altro è anche vero che ogni mese i giochi escono sul servizio senza grandi ripercussioni, cosa che Sony vorrebbe evitare.

Tuttavia, i giochi più piccoli potrebbero occasionalmente arrivare in anticipo: dopo tutto, Stray ha avuto un successo strepitoso all'inizio di quest'anno. Tuttavia, non sembra che giochi come God of War Ragnarok o Spider-Man 2 seguiranno le sue orme.

Perché un laptop Nvidia GeForce RTX serie 30 è la miscela perfetta di potenza e portabilità Di Pocket-lint International Promotion · 11 Maggio 2022 Queste incredibili GPU per laptop significano che il gioco in movimento è una vera delizia.

Scritto da Max Freeman-Mills.