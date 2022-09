Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Durante l'ultima presentazione online di State of Play, PlayStation ha presentato un nuovo trailer dell'atteso sequel di God of War. C'è stata anche un'altra sorpresa: un'edizione limitata del controller wireless DualSense di God of War: Ragnarök.

A differenza del controller DualSense Edge pro presentato di recente, la versione di God of War è un gamepad standard per PS5. Tuttavia, è a tema, con un design bicolore (bianco e blu) e impreziosito dalle insegne dell'orso e del lupo, che rappresentano Kratos e suo figlio Atreus.

I dettagli sui prezzi non sono ancora noti, ma i preordini inizieranno il 27 settembre 2022 per una data di uscita del 9 novembre.

Questa è anche la data di uscita del gioco su PlayStation 5 e PS4. L'ultimo trailer del gioco mostra alcuni punti della storia e molti dei luoghi più impressionanti.

Atreus è più adulto in God of War: Ragnarök e sembra avere un ruolo molto più importante nel destino suo e di suo padre.

Il trailer è stato realizzato a partire dal filmato PS5, che si presenta bene e non vediamo l'ora di vedere più gameplay nel prossimo futuro.

Se volete dare un'occhiata all'intero discorso sul recente State of Play, visitate il nostro articolo al riguardo. Sono stati presentati molti altri giochi, tra cui un paio di PSVR2.

