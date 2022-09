Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Alla fine di agosto 2022 Sony ha annunciato una versione aggiornata del suo controller PS5, chiamata DualSense Edge.

Il pad aggiornato offre alcuni vantaggi rispetto al DualSense normale, quindi se siete alla ricerca di un nuovo controller probabilmente vorrete conoscere la differenza tra le due versioni. Ecco tutti i dettagli principali.

Il DualSense standard è incredibilmente diffuso e si può ordinare online in un attimo. Il suo valore nominale è di 59,99 sterline / 69,99 dollari / 69,99 euro, ma spesso è possibile trovarlo a prezzi inferiori.

In confronto, non abbiamo ancora né un prezzo né una data di uscita per il DualSense Edge, che non è ancora sul mercato nonostante Sony lo abbia mostrato in dettaglio. Non appena ne saremo a conoscenza, aggiorneremo questa sezione.

Ci si può aspettare che il DualSense Edge sia un po' più costoso del controller normale, ma il margine esatto è difficile da prevedere in questa fase.

Ciò che possiamo valutare è la differenza di design tra i due controller. Il DualSense standard è ora disponibile in un'ampia gamma di colori, da un nero furtivo a rosa e blu neon, quindi è possibile averlo in diverse finiture.

Nella maggior parte dei casi, però, il colore è uniforme su tutto il controller, a parte la sezione intorno ai thumbstick. In confronto, il DualSense Edge rompe le righe essendo prevalentemente bianco ma con un touchpad nero a contrasto.

Sulla parte frontale dei controller, tuttavia, la serie di pulsanti è identica, ed entrambi sono dotati di pulsanti a spalla e grilletti.

Sul retro del DualSense Edge si nota la principale differenza di design. In primo luogo, sono presenti due pulsanti a paletta (che possono essere sostituiti da pulsanti a leva), per consentire di mappare più controlli sul retro del pad.

In secondo luogo, due serie di interruttori consentono di regolare la distanza di arresto del grilletto, in modo da non dover premere a fondo i pulsanti per attivarli.

Si tratta di aggiunte importanti, indispensabili per i giocatori competitivi e particolarmente utili negli sparatutto, che consentono di premere i pulsanti senza perdere il controllo della mira nemmeno per una frazione di secondo.

Una grande area di preoccupazione per chiunque abbia usato un DualSense per un periodo di tempo prolungato è la riparabilità: le nuove interessanti funzioni che Sony ha inserito nel suo controller DualSense hanno portato, secondo l'aneddotica, ad alcuni problemi di usura e rottura.

In particolare, però, la deriva dello stick analogico affligge il controller, come molti altri sul mercato.

Questo non sarà un problema per il DualSense Edge, che ha aggiunto un'importante novità sotto forma di unità di stick analogici rimovibili e sostituibili. Due piccole leve sul fondo del controller consentono di rimuovere ogni levetta analogica per sostituirla.

Queste unità di ricambio saranno in vendita separatamente, in modo da non dover spedire l'intero controller per una riparazione, il che è un cambiamento davvero gradito. Naturalmente non sappiamo quale sarà la tariffa applicata da Sony per queste sostituzioni, ma è quasi certo che si tratterà di un processo più semplice rispetto alle riparazioni di terze parti.

Il DualSense standard è una divertente scatola di trucchi, con funzioni intelligenti come i grilletti digitali che forniscono un feedback mentre li si stringe e l'aptica avanzata che fa vibrare il controller in modi completamente nuovi.

Il controller è dotato di un microfono e di un altoparlante integrati nel controller e di controlli di movimento che consentono di giocare con opzioni di controllo interessanti.

Tutto questo è ancora incluso nel DualSense Edge: non c'è nulla di trascurato, Sony ha solo aggiunto altre opzioni.

Oltre ai nuovi pulsanti, sarà possibile modificare la disposizione dei tasti in modo fluido e salvarla in diversi profili, in modo da poter passare da uno schema di controllo all'altro al volo.

Il controller è dotato anche di un cavo USB-C intrecciato che può essere agganciato al controller per evitare che cada in un momento di tensione, ideale per chi gioca in ambienti competitivi.

