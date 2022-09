Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La guerra di parole sull'acquisizione di Activision da parte di Microsoft non accenna a placarsi, e Jim Ryan di PlayStation è l'ultimo a rilasciare una dichiarazione pubblica in merito al processo in corso.

Questo arriva in risposta a una lettera aperta pubblicata da Phil Spencer di Xbox proprio all'inizio di settembre, in cui ribadiva che Xbox si sarebbe impegnata a mantenere il mega-franchise Call of Duty su PlayStation anche in futuro.

Jim Ryan si è chiaramente sentito in dovere di intervenire per chiarire che questo impegno non era un affare eterno, cosa che le dichiarazioni di Xbox hanno finora lasciato ambiguo facendo riferimento a "diversi anni ancora".

Piuttosto, l'offerta che Xbox ha fatto di recente manterrebbe COD su PlayStation per almeno tre anni dopo la fine dell'attuale periodo contrattuale, ma non garantisce nulla di più.

I suoi commenti completi, forniti a Gamesindustry.biz, sono i seguenti:

"Non avevo intenzione di commentare quella che ho capito essere una discussione commerciale privata, ma sento il bisogno di mettere le cose in chiaro perché Phil Spencer ha portato la questione in un forum pubblico".

"Microsoft ha offerto che Call of Duty rimanga su PlayStation solo per tre anni dopo la fine dell'attuale accordo tra Activision e Sony. Dopo quasi 20 anni di Call of Duty su PlayStation, la loro proposta era inadeguata a molti livelli e non ha tenuto conto dell'impatto sui nostri giocatori. Vogliamo garantire che i giocatori PlayStation continuino ad avere un'esperienza di Call of Duty di altissima qualità, e la proposta di Microsoft mina questo principio".

Nel caso in cui non fosse ancora chiaro, le cose si stanno scaldando nel processo di regolamentazione dell'acquisto di Activision, e sia Microsoft che Sony stanno chiaramente sentendo il calore. La frequenza delle dichiarazioni pubbliche è in aumento, tanto per cominciare.

In questo caso, Ryan potrebbe correggere il record basandosi sul fatto che Xbox ha usato la sua offerta per ottenere un po' di pubbliche relazioni gratuite e per condurre i regolatori sulla strada che desidera. Tuttavia, anche PlayStation è coinvolta nel gioco, quindi la sua risposta è composta con altrettanta cura per garantire che le autorità di regolamentazione e il pubblico prestino attenzione.

Si può immaginare che una garanzia di COD per PlayStation in perpetuo non ci sarà mai, quindi la via di mezzo sarà un'interessante questione da risolvere per tutte le parti.

Scritto da Max Freeman-Mills.