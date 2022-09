Come aggiornare il software della PS5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony rilascia frequentemente aggiornamenti software per la PlayStation 5, alcuni dei quali apportano modifiche importanti all'esperienza d'uso o alle funzionalità della console, mentre altri modificano piccoli dettagli di backend che non hanno molta importanza per gli utenti.

Tuttavia, è importante installarli in modo da utilizzare l'ultima versione del software, la più efficiente e ricca di funzionalità, e molti giochi non vi permetteranno di giocare online finché non avrete aggiornato il software.

Ecco come fare: una guida all'aggiornamento del software della PS5.

Saprete sempre quando sarà disponibile un nuovo software per la vostra PS5, perché riceverete una notifica quando accenderete la console, come potete vedere qui sotto. È possibile che il software sia già stato scaricato o che sia necessario attendere il suo completamento.

Una volta che viene visualizzato "Pronto per l'installazione", premere "X" su questa notifica è il modo più rapido per iniziare: verrà richiesto di installare il nuovo software.

La console vi avvertirà che dovrà riavviarsi dopo l'installazione del software e vi avvertirà di non spegnerla durante questo processo.

Il software verrà quindi installato e anche gli aggiornamenti più significativi apportati dall'uscita della PS5 hanno richiesto solo un paio di minuti per l'installazione, data la rapidità di memorizzazione.

Dopo il riavvio, la console terminerà il processo di installazione.

Una volta completata, si tornerà alla schermata iniziale e, quando si riaccenderà il controller, si potrà esplorare il nuovo software della console o semplicemente continuare a giocare.

Se non vedete una notifica ma vi aspettate un aggiornamento del software a breve, potete anche controllare manualmente la presenza di un aggiornamento.

Per farlo, seguite le seguenti indicazioni attraverso il menu della console:

Impostazioni > Sistema > Software di sistema > Informazioni sulla console.

Qui si può vedere la versione del software in uso e se c'è scritto "Aggiornato", si può stare tranquilli sapendo di avere la versione più recente. In caso contrario, sarà possibile scaricare l'aggiornamento più recente.

Ogni tanto Sony rilascia una versione beta del software della PS5, consentendo a un gruppo limitato di giocatori di testare le nuove funzionalità prima che vengano distribuite a tutti.

Questo potrebbe sembrare piuttosto esclusivo, ma è possibile iscriversi facilmente alla lista per questi aggiornamenti, senza alcuna garanzia di essere selezionati ogni volta.

Per iscriversi, visitate la pagina di registrazione qui: www.playstation.com/en-gb/ps5/ps5-beta-program-sign-up/. Per completare la procedura è necessario accedere al proprio account PlayStation.

