PS5 diventa mimetica con i nuovi accessori della collezione camouflage

(Pocket-lint) - Sony ha annunciato un trio di accessori per PlayStation 5 in tema mimetico grigio, comprese le placche laterali per la console stessa.

La collezione comprende anche il primo controller DualSense che non è un semplice colore piatto. C'è anche una versione mimetica delle cuffie Pulse 3D.

Secondo il PlayStation Blog, il motivo è stato reimmaginato dal team di progettazione per ottenere "un'atmosfera più fresca e contemporanea". Le forme di PlayStation sono state incorporate nell'estetica. Ci ricorda le versioni mimetiche del controller DualShock 4 rilasciate a metà del periodo di massimo splendore della PS4. Speriamo che Sony lo rilasci anche in altre opzioni di colore.

Le coperture laterali della console saranno disponibili sia per la PS5 standard che per la Digital Edition.

I preordini per la collezione grigia mimetica inizieranno il 15 settembre, mentre il controller DualSense e le coperture della console verranno spediti a livello globale a partire dal 14 ottobre. L'edizione speciale delle cuffie Pulse 3D seguirà a dicembre.

L'accesso anticipato sarà disponibile anche per i clienti di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Per maggiori dettagli è necessario consultare il negozio online di PlayStation.

La notizia arriva dopo che Sony ha rivelato un aumento di prezzo per le sue console PlayStation 5 in tutte le regioni, ad eccezione degli Stati Uniti.

Scritto da Rik Henderson.