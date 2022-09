Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2022, Sony ha colto l'occasione per annunciare un nuovo, entusiasmante accessorio per i suoi giocatori più appassionati: il DualSense Edge.

Si tratta di una versione superpotenziata dei già straordinari controller DualSense, con pulsanti aggiuntivi, parti intercambiabili e molto altro ancora. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo controller.

Togliamo subito la cattiva notizia: non sappiamo ancora quando il DualSense Edge verrà rilasciato, né abbiamo un prezzo. Sony ha presentato il controller ma non ha specificato nessuno dei due fattori principali.

Sulla base della nostra vasta esperienza con i controller di terze parti, tuttavia, possiamo fare alcune stime. Dato che il DualSense standard viene venduto a 59,99 sterline o 69 dollari, ci aspetteremmo un discreto aumento per le caratteristiche offerte dall'Edge, quindi non stupitevi se il prezzo si aggira intorno alle 150 sterline o 160 dollari (anche questo potrebbe essere un desiderio).

Se questo fosse il suo punto di prezzo, sarebbe inferiore a molte opzioni di terze parti come Scuf o AimController, quindi pensiamo che sarebbe intelligente, ma non c'è alcuna garanzia che questo sarà l'approccio.

Per quanto riguarda la data di uscita, non siamo in grado di stimare quando il controller arriverà, ma se fosse stato previsto per il 2022 sospettiamo che PlayStation lo avrebbe detto, quindi tenetevi pronti per un lancio nel 2023.

Se si guarda il DualSense Edge dal davanti, non sembra molto diverso da un normale DualSense, anche se ha un touchpad nero invece che bianco come il modello normale.

È chiaro che il controller avrà una sensazione molto simile nella mano, il che è positivo vista l'eccellente ergonomia del DualSense standard.

Ci sono due indizi di una differenza importante, però, quando si guarda sotto ogni thumbstick, dove si può vedere una piccola levetta. Si tratta di un livello che consente di rimuovere completamente ogni unità del thumbstick dal controller, un cambiamento enorme per quanto riguarda la riparabilità.

Dato che il DualSense (e la maggior parte dei controller moderni) sono afflitti dalla deriva degli stick, questo significa che sarà possibile acquistare da PlayStation un'unità stick di ricambio per sostituirla, senza dover ricorrere a un esperto per smontare il controller.

Questo è un aspetto positivo per la longevità, ma quando si tratta di giocare i cambiamenti più importanti sono sul retro del controller.

In primo luogo, e ovviamente, ci sono due pulsanti in più sul retro, che per impostazione predefinita hanno la forma di piccoli paddle a losanga, anche se è possibile sostituirli con versioni a leva se si preferisce. Questi sono rimappabili, così come tutti i pulsanti del controller, e consentono di ottenere uno schema di controllo migliore per i giochi in cui si desidera accedere rapidamente a determinati pulsanti.

È inoltre possibile passare da un profilo di tasti all'altro al volo, in modo da impostare facilmente modalità diverse per i vari giochi.

Ancora più impressionante (avendo provato altri controller) sono i piccoli interruttori per modificare la distanza di corsa dei grilletti del pad: avere arresti variabili per rendere più facile sparare, pur potendo utilizzare il feedback aptico e la tensione del grilletto del DualSense, è una grande combinazione che non molte offerte di terze parti sono riuscite a realizzare.

Il DualSense Edge sarà dotato di un cavo USB-C intrecciato che può essere agganciato al controller per evitare disconnessioni accidentali, il che è ottimo per il gioco competitivo in scenari live. Avrà anche tre set di topper per i pollici per coloro che amano avere impugnature diverse sui loro stick.

Il principale concorrente del DualSense Edge sul mercato è lo Scuf Reflex, che abbiamo già testato e recensito.

Si tratta di un'opzione di livello professionale e, sebbene non abbiamo ancora avuto modo di toccare con mano l'Edge, solo dal punto di vista del design ci sono alcune differenze da riassumere.

Per prima cosa, Scuf consente di personalizzare enormemente l'aspetto del controller, come si può vedere dalla nostra versione colorata. Al momento, Sony non ha dichiarato che offrirà nulla di simile.

Un'altra differenza è che il controller di Scuf ha quattro tasti dorsali, anziché due, da rimappare. Tuttavia, non è possibile rimappare tutti i pulsanti del controller, ma solo quelli posteriori.

Scuf offre anche i grilletti cliccabili a corsa zero per la Reflex, ma sono un extra e non è possibile avere sia i grilletti normali che quelli cliccabili da alternare, rendendo la scelta tra i due una sola volta. A nostro avviso, questo è un enorme vantaggio per il DualSense Edge.

Saremo in grado di valutare meglio se il DualSense Edge è il migliore in assoluto una volta che lo avremo testato, ma per il momento questa è una panoramica delle principali differenze tra i controller.

Scritto da Max Freeman-Mills.