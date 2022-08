Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha aumentato il prezzo delle sue console PlayStation 5 e PS5 Digital Edition in tutti i Paesi, tranne che negli Stati Uniti.

L'aumento, che entrerà in vigore immediatamente nel Regno Unito, in Europa, Australia, Cina, Messico e Canada, è dovuto agli "elevati tassi di inflazione globale". In Giappone i prezzi cambieranno a partire dal 15 settembre 2022.

"L'ambiente economico globale è una sfida che molti di voi in tutto il mondo stanno senza dubbio vivendo", si legge in una dichiarazione sul PlayStation Bliog.

"Stiamo assistendo a tassi d'inflazione globali elevati e ad andamenti valutari sfavorevoli, che hanno un impatto sui consumatori e creano pressione su molti settori. Alla luce di queste difficili condizioni economiche, SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato di PlayStation 5 in alcuni mercati".

I nuovi prezzi nei mercati elencati sono i seguenti:

PS5 - € 479,99

Edizione digitale PS5 - £389,99

PS5 - € 549,99

Edizione digitale PS5 - € 449,99

PS5 - ¥4.299 yuan

PS5 Edizione digitale - 3.499 yuan

PS5 - AUD 799,95 DOLLARI

PS5 Edizione digitale - AUD $649,95

PS5 - MXN $14.999

PS5 Edizione Digitale - MXN $12.499

PS5 - CAD $649,99

Edizione digitale PS5 - CAD $519,99

PS5 - 60.478 yen (tasse incluse)

Edizione digitale PS5 - ¥49.478 yen (tasse incluse)

Come già detto, gli Stati Uniti sono attualmente esenti da qualsiasi aumento di prezzo. Per tutti gli altri che finora hanno avuto difficoltà a procurarsi una console PlayStation 5 a causa della scarsità di scorte, dovranno scavare un po' più a fondo quando finalmente sarà disponibile per l'acquisto.

Scritto da Rik Henderson.