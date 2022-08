Potrebbe essere in programma un launcher per PlayStation PC

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony potrebbe presto introdurre un proprio launcher di giochi per PC, per aggirare i concorrenti di Steam e Epic Games Store.

Nei file di Marvel's Spider-Man Remastered per Windows sono stati individuati riferimenti a un "PlayStation PC launcher". Questo potrebbe consentire al gigante dei videogiochi di vendere e lanciare direttamente i suoi titoli first-party per PC.

Recentemente è stato anche scoperto che i giochi per Windows di Sony potrebbero presto aggiungere l'integrazione con PlayStation Network. Ciò consentirebbe ai possessori di un account PSN di godere di molti dei vantaggi attualmente offerti ai possessori di PlayStation 5 e PS4, come ad esempio i premi.

Anche in questo caso, i file di Spider-Man mostrano molteplici riferimenti all'imminente funzionalità, con "PNAccountLinked" e "PSNLinkingEntitlements" tra le parole chiave estratte.

In breve, Sony sembra voler puntare tutto sui giochi per PC. Di recente, l'azienda ha annunciato anche una propria linea di cuffie e monitor per il gioco su PC. La gamma Inzone di Sony può essere utilizzata con la PlayStation, ma funziona meglio se collegata a un impianto di gioco decente.

Espandendo il proprio raggio d'azione anche con il marchio PlayStation, l'azienda può sfidare Microsoft nel proprio cortile e in futuro dipendere meno dalle vendite di giochi per console.

Alcuni non saranno contenti se i titoli PlayStation per PC si allontaneranno da Steam, ma la pillola potrebbe essere più facile da mandar giù se l'integrazione con PSN farà parte del processo.

Scritto da Rik Henderson.