(Pocket-lint) - Bungie è ora ufficialmente di proprietà di PlayStation, ma questo non le impedisce di continuare il suo lavoro stellare rilasciando regolarmente aggiornamenti minori e maggiori per Destiny 2.

Continua anche a ospitare i suoi eventi annuali di presentazione, il prossimo dei quali è stato annunciato per martedì 23 agosto 2022.

Lo studio promette di illustrare nel dettaglio "cosa c'è dopo" per Destiny e siamo sicuri che, come noi, non vedete l'ora di scoprirlo.

Ecco come assistere al suo svolgimento.

Lo Showcase di Destiny 2 sarà trasmesso in streaming il 23 agosto 2022, ma non conosciamo ancora l'orario di inizio.

Aggiorneremo non appena riceveremo ulteriori informazioni.

Speriamo di poter ospitare lo Showcase di Destiny 2 di Bungie proprio qui su Pocket-lint più vicino.

In alternativa, l'anno scorso era disponibile anche sul canale YouTube ufficiale di Destiny 2 e su Twitter. Ci aspettiamo che sia così anche questa volta.

Testimone di ciò che ci aspetta.



23 agosto 2022 pic.twitter.com/wlrBjRgdIz- Destiny 2 UK (@DestinyGameUK) 21 luglio 2022

Per ora, tutto ciò che abbiamo a disposizione è il teaser trailer dell'evento, pubblicato sull'account Twitter ufficiale di Destiny 2 (come sopra).

Intitolato No Escape (Nessuna fuga), evidenzia i momenti chiave della saga di Luce e Tenebra, ma con poco contesto.

Per quanto riguarda l'evento in sé, possiamo trarre qualche indizio dallo Showcase dell'anno scorso (che potete rivedere qui sotto). Il pre-show è durato poco più di un'ora e ha coinvolto i membri della comunità di Destiny, le loro opere d'arte e molte chiacchiere su Destiny (naturalmente). C'è stata anche una chiacchierata con il direttore creativo esecutivo dell'Universo di Destiny, Luke Smith, e il Chief Vision Officer, Jason Jones.

La parte principale dell'evento è stata quella degli ultimi 30 minuti, in cui Bungie ha svelato La Regina Stregone e altri add-on ed eventi di gioco in arrivo. È molto probabile che anche questa volta avremo qualcosa di simile.

Scritto da Rik Henderson.