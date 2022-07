Sony lancia il programma fedeltà PlayStation Stars

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha annunciato a sorpresa una nuova iniziativa chiamata PlayStation Stars, un programma di ricompense gratuite per i giocatori che verrà lanciato nel corso dell'anno.

Il programma di iscrizione consentirà ai giocatori di raccogliere premi partecipando a campagne ed eventi, giocando regolarmente e guadagnando trofei.

Questi premi potrebbero essere punti per acquisti sul PlayStation Store, oggetti da collezione digitali (che non sono NFT o in alcun modo collegati a una Blockchain, è stato confermato) e altro ancora.

Mentre il check-in e l'esecuzione di almeno un gioco al mese vi manterranno attivi, Sony ha fornito l'esempio di essere il primo giocatore a guadagnare un trofeo di platino in una determinata regione in un gioco come potenziale ricompensa unica.

L'idea è promettente e ricorda molto il sistema dei Punti Oro di Nintendo, che vengono assegnati per l'acquisto di giochi e per il loro utilizzo, anche se le PlayStation Stars sono più impegnative.

Per coloro che giocano molto è probabile che si tratti di un bonus potenzialmente gradito, mentre coloro che non sono così impegnati potrebbero trovarlo un utile incentivo per continuare a giocare ogni tanto.

Non abbiamo ancora una data di lancio certa per PlayStation Stars, ma visto che il lancio è previsto per la fine dell'anno , secondo il post sul blog che lo annuncia, immaginiamo che ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Scritto da Max Freeman-Mills.