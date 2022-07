Sony aggiunge la levetta ALLM con l'ultimo aggiornamento del software di sistema della PS5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha rilasciato un aggiornamento software per la PlayStation 5 che, tra alcune piccole modifiche al sistema, aggiunge la possibilità di attivare o disattivare la modalità Auto Low Latency.

Se si dispone di un televisore che supporta l'ALLM, l'opzione automatica significa che la PS5 e il televisore la attiveranno automaticamente quando si gioca a un gioco supportato. Se la si disattiva, non lo faranno.

La modalità Auto Low Latency è una tecnologia che consente a un televisore di riconoscere quando è in corso un gioco e di impostare la modalità immagine corretta. Spesso viene disattivata l'elaborazione delle immagini in movimento e altre tecnologie televisive per ridurre la latenza dei giochi.

L'unico caso in cui ALLM si attiva quando è spento è se si utilizza anche la frequenza di aggiornamento variabile e il gioco la supporta.

Il VRR è presente su molti televisori e consente di regolare la frequenza dei fotogrammi in tempo reale, a seconda dell'output del gioco. Ciò garantisce un'esperienza visiva più fluida. È stato aggiunto alla PS5 in un precedente aggiornamento software.

Per saperne di più su ALLM e VRR, consultare il sito.

Molti televisori OLED e LED moderni supportano sia l'ALLM che il VRR. Alcuni di essi, usciti nel 2022, hanno persino un proprio menu di modalità di gioco per regolare ulteriormente l'output.

Scritto da Rik Henderson.