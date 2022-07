Sony conferma che God of War Ragnarök arriverà il 9 novembre 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha confermato che God of War Ragnarök uscirà il 9 novembre 2022, mettendo finalmente a tacere le voci di un eventuale ritardo che avrebbe fatto slittare il gioco al 2023.

Un nuovo, brevissimo trailer cinematografico del gioco conferma la data e presenta un incontro inedito con un enorme lupo nemico. Sony e Santa Monica Studio hanno anche svelato le edizioni da collezione di Ragnarök.

C'è un'edizione di lancio che include un set extra di skin per Kratos e Atreus, oltre a un'opzione digitale deluxe che aggiunge alcuni extra, ma il fascino è riservato a due opzioni molto più costose.

La Collector's Edition contiene una replica da 16 pollici della versione del gioco del martello Mjolnir di Thor, insieme a due statue scolpite e a un set di dadi nanici, oltre a una custodia in acciaio per il gioco.

L'edizione Jötnar, ancora più ricca, offre tutto questo, oltre a una mappa di stoffa, alcune spille, una colonna sonora in vinile e una replica dell'anello leggendario, per un pacchetto enorme. Tutte le edizioni saranno disponibili per il pre-ordine il 15 luglio, data in cui presumibilmente saranno disponibili informazioni sui prezzi. Non aspettatevi però che siano a buon mercato!

Potete trovare maggiori dettagli sulle diverse edizioni del gioco direttamente sul blog di PlayStation.

Scritto da Max Freeman-Mills.