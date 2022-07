Sony sta lavorando per rendere compatibili i vecchi accessori con la PS5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha depositato un brevetto che suggerisce che sta cercando di rendere compatibili con la PlayStation 5 gli accessori più vecchi e legacy.

Il brevetto, intitolato "sistemi e metodi per la conversione di un codice legacy in un codice aggiornato", descrive apparentemente i metodi di emulazione software per consentire ai controller Dualshock e Move, oltre a diversi altri componenti aggiuntivi della PS3, di essere riconosciuti e utilizzati dalla PS5. Anche una console portatile, una PSP o una PS Vita, sembra essere inclusa.

L'ultima versione del brevetto è stata depositata dal team PlayStation il 30 giugno 2022, ma vale la pena notare che originariamente era stata depositata nel gennaio 2021. E molti brevetti non hanno mai un valore reale.

Vale anche la pena di notare che la maggior parte dei dispositivi mostrati nel diagramma del brevetto sono stati dismessi da tempo e non sono più disponibili per la vendita. È possibile trovarli su eBay o su altri siti di rivendita, ma anche in questo caso alcuni potrebbero risultare inafferrabili.

Tuttavia, dato che PlayStation Plus mette a disposizione giochi PS3 e altri giochi classici attraverso il suo livello Premium, si può pensare che alcuni vogliano controllarli utilizzando l'hardware originale che magari hanno già in casa.

Per saperne di più sui nuovi livelli di PlayStation Plus e sui giochi inclusi, potete consultare la nostra guida qui.

Scritto da Rik Henderson.