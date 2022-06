Metà dei giochi classici PS Plus per PS1 sono versioni PAL a 50Hz nel Regno Unito

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I nuovi livelli di PlayStation Plus sono stati lanciati nel Regno Unito e gli appassionati di giochi retrò potrebbero rimanere sconcertati nell'apprendere che oltre la metà dei giochi classici per PSOne disponibili per gli abbonati a PS Plus Premium sono presentati nella versione PAL a 50Hz.

Tuttavia, Sony ha confermato che in futuro verranno introdotte "opzioni NTSC" per la maggior parte di essi.

Il problema delle versioni PAL a 50Hz dei giochi è che tradizionalmente girano più lentamente degli equivalenti NTSC a 60Hz. Inoltre, i moderni televisori a schermo piatto non sono attrezzati per far girare efficacemente i titoli a 50Hz.

Questo non era un problema nel caso dei televisori CRT britannici, che erano PAL per loro natura. Ma i televisori moderni funzionano meglio a 30Hz, 60Hz o 120Hz, quindi le versioni PAL dei giochi possono saltare fotogrammi, balbettare e in generale funzionare male.

La possibilità di giocare a 60Hz nativi migliorerà notevolmente la situazione.

VGC riporta che Ape Escape, Everybody's Golf, Jumping Flash, Kurushi, Syphon Filter, Wild Arms e Worms World Party girano attualmente a 50Hz, mentre solo sei giochi sono già disponibili a 60Hz.

I giochi classici sono disponibili solo nel livello più alto del nuovo PS Plus, con gli abbonati Premium che hanno accesso ai giochi PS1, PS2, PS3 e PSP oltre a una collezione di oltre 400 giochi per PS4 e PS5.

Date un'occhiata a queste brillanti offerte sui portatili Nvidia RTX serie 30 Di Pocket-lint International Promotion · 23 giugno 2022

L'elenco completo dei giochi è disponibile qui.

Scritto da Rik Henderson.