Questa PS5 Slim fai-da-te sembra assolutamente fantastica

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se avete mai guardato la vostra PlayStation 5 e avete pensato che sarebbe stato ideale se fosse stata un po' più piccola, non siete gli unici.

La console di Sony, che si tratti dell'edizione completa su disco o della versione digitale un po' più sottile, è un colosso assoluto che ha un disperato bisogno della versione "Slim" che le precedenti PlayStation hanno ricevuto alla fine.

Lo YouTuber DIY Perks ha preso spunto da questa idea per realizzare la sua ultima versione della PS5, che potete vedere qui sotto.

Dopo aver realizzato nuove coperture per la PS5 e averne ridisegnato interamente l'aspetto, questa volta ha realizzato una PS5 spaventosamente sottile che si affida a un alimentatore esterno e a un ingegnoso sistema di raffreddamento ad acqua per mantenere il suo ingombro al minimo.

L'aspetto e la sensazione della console sono, ovviamente, completamente estranei al design di Sony, ma la cosa fondamentale che dimostra è che il cuore della PS5 non è poi così grande.

Sono l'alimentatore e i sistemi di raffreddamento a renderla così ingombrante(proprio come la Xbox Series X), quindi se si riesce a ridurli senza perdere la loro efficacia, si può andare alle gare.

Tuttavia, è piuttosto improbabile che questo sia un modello per il modo in cui Sony potrebbe snellire la sua console. Il raffreddamento ad acqua ha il suo posto sia in ambito industriale che per gli appassionati, ma non è mai stato implementato con successo in una console consumer, per una buona ragione, viste le complicazioni che può comportare.

Se non altro, come si vedrà più avanti nella costruzione, spostare i componenti al di fuori dell'unità da banco consente di rimpicciolirla, ma si avranno comunque componenti ingombranti da nascondere in un mobile AV o dietro il supporto del televisore.

Si tratta comunque di un progetto molto divertente ed estremamente interessante da vedere, per cui vi consigliamo di dare un'occhiata al video e al canale di DIY Perks.

Scritto da Max Freeman-Mills.