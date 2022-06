Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Naughty Dog ha messo la parola fine a un anno o più di indiscrezioni confermando che sta preparando un remake del primo gioco della serie The Last of Us, ora chiamato The Last of Us Part 1.

Abbiamo avuto solo un trailer vero e proprio del gioco, ma è stato accompagnato da molti dettagli e discussioni, quindi abbiamo raccolto tutti i fatti principali su di esso proprio qui per voi.

Il primo sguardo al remake di The Last of Us è stato dato nell'ambito del Summer Games Fest del giugno 2022, che potete vedere qui sotto.

Il trailer si conclude con una comoda conferma della data di uscita del gioco su PS5: il 2 settembre 2022, molto prima di quanto avremmo potuto immaginare.

È interessante notare che The Last of Us Part 1 non sembra arrivare su PS4, nonostante l'ottimo risultato della Parte 2 su quella vecchia console. Chiaramente, Naughty Dog ha puntato su hardware più potenti durante il suo sviluppo.

Ciò significa che per il momento il gioco sarà disponibile solo su PlayStation 5, se siete giocatori di console. Tuttavia, il gioco arriverà anche su PC, anche se non così rapidamente: Neil Druckmann ha confermato che il gioco uscirà su PC poco dopo il lancio della versione PS5.

The Last of Us Part 1 segue Joel Miller, un padre in lutto che si orienta tra i resti della società dopo il suo crollo. Il mondo è infestato da una pericolosa malattia aerea che trasforma le persone in zombie senza cervello o peggio, rendendo le città luoghi pericolosi.

Viene contattato da un'organizzazione chiamata Fireflies, che spera ancora che si possa trovare una cura, e gli viene chiesto di scortare una giovane ragazza, Ellie, attraverso il paese. Sembra essere immune alla malattia e devono studiarla per avere qualche speranza di trovare un vaccino.

I giocatori assumono il controllo di Joel per la maggior parte del gioco, mentre cerca di trovare la strada attraverso le città e le campagne sulla via per le Lucciole, a volte assediato da orde di infetti e da umani nefasti che cercano di sfruttare il caos del nuovo mondo per il proprio guadagno.

È un racconto straziante e uno dei più espressivi di tutti i videogiochi, pieno di interrogativi morali e di sfumature di grigio, che conduce meravigliosamente al magistrale sequel, The Last of Us Part 2.

Il confronto tra le scene mostrate nel primo trailer di The Last of Us Part 1 e quelle della versione rimasterizzata del gioco uscita su PS4 dimostra che Naughty Dog sta apparentemente privilegiando la fedeltà con questo remake.

Alcuni momenti sono assolutamente identici nell'inquadratura e nella resa, con l'unica differenza di un netto miglioramento della fedeltà visiva e delle animazioni facciali.

Neil Druckmann ha dichiarato che gli sviluppatori sono stati in grado di utilizzare i dati di motion capture originali per avvicinarsi molto di più alle performance reali che hanno catturato, e questo beneficio è già visibile negli spezzoni mostrati.

Le differenze più evidenti si noteranno nel gameplay, dove le cose dovrebbero assomigliare molto di più a The Last of Us Part 2 in termini di fluidità e qualità delle animazioni, con i movimenti sincronizzati in modo molto più fluido.

Questo significherà anche che l'intelligenza artificiale dei nemici sarà, si spera, molto più sofisticata e potrebbe dare vita a combattimenti più emergenti.

Non sappiamo ancora se Naughty Dog abbia modificato qualche sequenza nel corso del processo, ad esempio affrontando una delle poche critiche mosse al primo gioco ridisegnando alcuni dei suoi enigmi più ripetitivi, come le scale o le zattere. Per il momento, però, presumiamo che tutto rimarrà invariato.

Dal trailer si può anche notare che, come nel pacchetto Remastered, il gioco includerà il celebre DLC Left Behind che torna indietro nella vita di Ellie per mostrare un momento formativo della sua crescita.

Scritto da Max Freeman-Mills.