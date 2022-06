The Last of Us Part 1 arriverà a settembre su PS5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - PlayStation ha rovinato la sua stessa parata facendo accidentalmente trapelare un trailer completo per il suo presunto remake di The Last of Us Part 1, presumibilmente solo con un po' di anticipo rispetto allo show di apertura del Summer Games Fest.

Il trailer mostra un remake completo del gioco che sembra molto fedele ad alcuni momenti chiave, ma rappresenta un enorme passo avanti in termini di fedeltà visiva. Il trailer conferma inoltre che la data di uscita del gioco è il 2 settembre 2022.

Si legge inoltre che il gioco è stato sviluppato per la PS5 fin dall'inizio, il che fa pensare che avremo risoluzioni e frame-rate elevati con cui giocare, oltre a una qualità audio presumibilmente straziante e all'aptica del DualSense.

Il trailer non chiarisce se il gioco arriverà anche su PS4, anche se The Last of Us Part 2 è stato sicuramente eccellente su questo vecchio sistema, quindi in teoria potrebbe arrivare anche sull'hardware più vecchio. Il gioco arriverà anche su PC, segnando la prima volta che il gioco è disponibile su quella piattaforma, anche se questa versione seguirà in un secondo momento.

Sarebbe interessante notare che si tratta della seconda volta che il gioco arriva su PS4, dato che è stato rimasterizzato per il sistema all'inizio del suo ciclo di vita.

Per ora non abbiamo dettagli ufficiali da allegare al trailer, dato che l'annuncio non è ancora ufficiale, ma ci aspettiamo che PlayStation e Naughty Dog forniscano maggiori dettagli molto presto, quando probabilmente alcune di queste domande saranno chiarite.

Scritto da Max Freeman-Mills.