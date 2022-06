God of War Ragnarok ritardato al 2023, secondo un rapporto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - God of War Ragnarok è stato annunciato nel settembre 2020 e da allora i fan chiedono a gran voce maggiori informazioni e, in particolare, una data di uscita. Tutto ciò che abbiamo avuto a disposizione, tuttavia, è che il gioco arriverà nel 2022.

Ora potrebbe esserci un motivo per cui Sony ha tenuto le carte coperte, perché secondo alcuni rapporti Ragnarok sarebbe stato ritardato fino all'anno prossimo.

"Diverse fonti europee" hanno rivelato che l'esclusiva PlayStation è slittata al 2023.

Questo secondo Gamereactor, che ipotizza anche che Sony potrebbe utilizzare un ulteriore State of Play nel corso dell'estate per confermare la nuova data di uscita.

Prima che vi mettiate a piangere nei cornflakes, però, altri luminari del settore non sono così sicuri del prolungamento del ritardo.

Jason Schreier di Bloomberg ha scritto nella bacheca dei commenti di Resetera che le sue fonti più vicine non hanno sentito parlare di alcun ritardo nella pubblicazione: "È difficile provare con certezza un'ipotesi negativa, ma 'Qualcuno che saprebbe di prima mano' mi ha appena detto di non aver sentito parlare di uno slittamento al 2023, così come 'Qualcun altro che potrebbe sapere di seconda mano'", ha scritto.

Immaginiamo che dovremo aspettare per vedere.

I migliori giochi per PS4 del 2022: tutti i titoli per PlayStation 4 che ogni giocatore dovrebbe giocare Di Max Freeman-Mills · 9 giugno 2022

Una cosa è certa: se Ragnarok dovesse slittare alla prossima primavera, lascerebbe la PS5 e la PS4 senza molte esclusive significative per le festività natalizie.

Scritto da Rik Henderson.