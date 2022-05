Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Le prossime cuffie per la realtà virtuale di PlayStation sono attesissime e gli sviluppatori sono al lavoro per preparare oltre 20 titoli per il lancio.

Tuttavia, il problema è che non sappiamo ancora quando sarà la data di lancio.

Il noto leaker di Apple, Ming-Chi Kuo, ha però qualche idea. Secondo lui, il PSVR2 entrerà in produzione di massa nella seconda metà di quest'anno, con 1,5 milioni di unità prodotte inizialmente.

Se ciò si rivelasse vero, potremmo aspettarci una data di uscita nel primo trimestre del 2023.

(1/5)

Il mio ultimo controllo della catena di fornitura suggerisce che l'assemblatore e diversi fornitori di componenti di PS VR2 inizieranno la produzione di massa con circa 1,5 milioni di unità nel secondo semestre del 2012. Sony potrebbe lanciarlo nel primo trimestre del 23, a seconda del calendario di sviluppo dei titoli di PS VR2. pic.twitter.com/NIqFgg4Kjl- 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 30 maggio 2022

Sony trasmetterà in streaming il prossimo evento State of Play giovedì 2 giugno 2022, e il marchio ha confermato che vedremo alcuni sneak peek di "diversi giochi in sviluppo per PlayStation VR2".

Scopriremo qualcosa di più sulla data di uscita di State of Play? Il tempo ce lo dirà. Per ora, però, una cosa è certa: i fan di PlayStation VR hanno molto di cui essere entusiasti.

Scritto da Luke Baker.