(Pocket-lint) - Entrambi i colossi delle console si sono lanciati in una serie di acquisti, con Microsoft che ha acquisito Activision Blizzard e Sony che è in trattativa per acquisire Bungie.

Inoltre, Sony ha acquisito gli studi Housemarque, Nixxes Software, Firesprite, Bluepoint e Valkyrie, oltre a investire in Discord e Devolver Digital.

Si potrebbe pensare che questo sia sufficiente per consumare la carta di credito, ma Sony afferma che la sua corsa all'acquisizione è tutt'altro che finita.

"Siamo stati estremamente attivi nel settore delle fusioni e acquisizioni e degli investimenti", ha dichiarato Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, durante una sessione di briefing sul business di PlayStation, come riporta VGC.

Lo scopo di questi investimenti è quello di aumentare la nostra forza di base presso i PlayStation Studios, ma anche di acquisire competenze in aree di sviluppo dei giochi in cui storicamente non abbiamo avuto una presenza significativa". La prevista partnership con Bungie è un ottimo esempio di quest'ultimo aspetto".

Questa dichiarazione ribadisce che Sony intende utilizzare lo studio Destiny per rafforzare la propria offerta nel mercato dei servizi live.

Ryan ha anche detto che Sony prevede che la metà delle sue uscite sarà su PC e Mobile entro marzo 2026, e che probabilmente saranno necessarie ulteriori acquisizioni per far sì che ciò accada.

In una sessione di domande e risposte durante l'evento, Ryan ha dichiarato: "In termini di future attività di M&A, la risposta è che non abbiamo affatto finito con la nostra strategia di cercare di far crescere PlayStation Studios in modo organico".

Ha poi aggiunto: "man mano che passiamo dalla nostra storica strategia di sviluppo di videogiochi a una portata di mercato molto più ampia e vasta di quella di cui godiamo oggi, è molto probabile che saranno necessari stimoli inorganici per aiutarci a realizzare questi sogni."

Scritto da Luke Baker.