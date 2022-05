Sony: I giochi per PS4 saranno "gradualmente eliminati"

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony ha rivelato l'intenzione di eliminare gradualmente i giochi per PlayStation 4 nei prossimi anni.

Durante un recente briefing aziendale ha pubblicato una diapositiva che suggerisce che cesserà lo sviluppo di titoli per PS4 entro il 2025.

Le terze parti potrebbero continuare a produrre giochi per la console di ultima generazione, ma a quanto pare i titoli first-party passeranno alla sola PS5.

A dire il vero, per allora la console avrà 12 anni, essendo stata lanciata per la prima volta negli Stati Uniti e in Europa nel 2013. E la maggior parte dei modelli è già fuori produzione.

Jim Ryan, capo diPlayStation, ha anche spiegato che Sony Interactive Entertainment vuole espandere la sua libreria di giochi per PC e dispositivi mobili.

"PlayStation Studios ha storicamente ottenuto ottimi risultati nella realizzazione di un solido portafoglio di giochi per giocatore singolo ricchi di narrativa e graficamente belli, ma è certamente vero che ci siamo limitati a una porzione piuttosto ristretta del mercato dei giochi", ha dichiarato durante il briefing (come riportato da VGC).

"Espandendoci a PC e dispositivi mobili, e va detto... anche ai servizi live, abbiamo l'opportunità di passare da una situazione di presenza in un segmento molto ristretto del mercato complessivo del software di gioco, a una presenza praticamente ovunque".

Negli ultimi tempi PlayStation Studios ha rilasciato gradualmente alcuni dei titoli first-party di Sony su PC, tra cui God of War e Horizon Zero Dawn.

Scritto da Rik Henderson.