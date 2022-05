Il remake di The Last of Us è in arrivo quest'anno, secondo un informatore affidabile

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un'interessante indiscrezione che circola da circa un anno è che Naughty Dog stia lavorando a un remake per PlayStation 5 dell'originale The Last of Us.

Il gioco, a quanto pare, aggiornerebbe il primo titolo con il motore utilizzato dalla Parte II e sarebbe molto più avanzato della versione Remastered uscita per PS4 qualche anno fa.

Ora, secondo Jeff Grubb di GamesBeat, che è molto affidabile quando si tratta di informazioni trapelate, il gioco dovrebbe uscire entro la fine del 2022.

A quanto pare il remake è stato avviato in outsourcing, prima che Naughty Dog si occupasse dello sviluppo dopo aver terminato il lavoro su The Last of Us Part II, il che ha senso.

Ora stiamo arrivando al punto in cui quasi tutti i leaker puntano a una data di uscita per il remaster che si colloca alla fine dell'anno.

A questo punto è chiaro quanto potrebbe essere una rivisitazione del primo gioco. Se da un lato Naughty Dog potrebbe limitarsi a pianificare un aggiornamento visivo senza modifiche al gameplay o al ritmo, dall'altro è del tutto possibile che all'uscita del gioco ci siano differenze più sostanziali.

Anche la data in cui avremo notizie ufficiali sul progetto o la conferma che si tratta di una novità assoluta sono domande aperte in questa fase.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 19 Maggio 2022

Scritto da Max Freeman-Mills.