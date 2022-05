Nuovi colori per la cover della console PS5 in arrivo il mese prossimo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony ha confermato che sono in arrivo altri colori per la PlayStation 5, il cui lancio è previsto per giugno.

I colori sono già noti: Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink sono tutti tratti direttamente dai controller DualSense che condividono le stesse palette e dovrebbero consentire di abbinare la console al controller scelto.

Le cover saranno lanciate negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo il 17 giugno, quindi se vi trovate in altre regioni dovrete aspettare ancora un po'.

Una vivace gamma di cover per console PS5 nei colori Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink sarà disponibile in regioni selezionate a partire da giugno 2022: https://t.co/u4yqM3VA2x pic.twitter.com/CKcn2bS2Su- PlayStation (@PlayStation) 17 maggio 2022

Le coperture della PS5 sono piuttosto facili da cliccare e sfilare, e le versioni di queste coperture colorate saranno disponibili sia per la versione su disco che per quella digitale della console, come ci si augura.

In precedenza le coperture erano disponibili solo in nero e rosso per completare l'edizione standard bianca, quindi questa è una gradita espansione della linea. Se Sony permetterà mai ai giocatori di personalizzare completamente e ordinare copertine uniche è un'altra questione.

Alcune versioni di terze parti, come le Darkplates 2.0 di Dbrand, sono disponibili anche per coloro che desiderano ottenere un look leggermente più distinto per la propria console.

Scritto da Max Freeman-Mills.