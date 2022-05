Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - AMD potrebbe essere alla ricerca di un nuovo dipendente per lavorare su un progetto per la potenziale PS5 Pro di Sony, l'atteso seguito della PlayStation 5 di base su cui presumibilmente sta lavorando, sulla base di come ha gestito la generazione PS4.

L'indiscrezione proviene da un annuncio di lavoro pubblicato da AMD su LinkedIn, che descrive un ruolo di lavoro sui chip RDNA che alimentano le console PlayStation e Xbox e parla di un "progetto di sviluppo di chip di prossima generazione".

Anche se non c'è una vera e propria conferma che il chip sia destinato a una nuova versione della PS5, la tempistica sarebbe relativamente coerente, dato che la PS4 Pro è uscita circa tre anni dopo la PS4 di base, e ora stiamo per arrivare a due anni con la PS5.

Naturalmente, potrebbe anche essere al lavoro su una versione migliorata della Xbox Series X, anche se potrebbe finire per avere un nome complicato da capire, ma al momento circola più fumo intorno a una probabile PS5 Pro.

Probabilmente dovremo aspettare ancora un bel po' prima di avere qualche indicazione ufficiale da parte di Sony (o di Xbox) sui suoi piani per le nuove versioni della PS5, e un fattore importante saranno i problemi della catena di approvvigionamento che stanno ancora influenzando in modo significativo le vendite della console.

Scritto da Max Freeman-Mills.