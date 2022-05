Ora puoi ordinare un controller Scuf PS5 completamente personalizzato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I controller personalizzati di Scuf sono stati a lungo oggetto di invidia per i giocatori, con i loro pulsanti paddle extra e i trigger stop che aiutano sia i professionisti che gli aspiranti a migliorare il loro gioco in modi piccoli ma evidenti.

Ora sta lanciando una nuova ondata di opzioni di personalizzazione per il suo ultimo controller, il Reflex, che è il proprio impressionante aggiornamento del Dualsense della PS5.

Il Reflex è stato disponibile in ondate di scorte limitate per un bel po' di mesi, anche se una vera sfida da ordinare, ma ora è pronto per lavori totalmente personalizzati, permettendovi di scegliere il colore e il modello di praticamente ogni elemento del pad.

Dal frontalino ai singoli pulsanti e al colore dei grilletti, fino alla lunghezza dei vostri stick analogici, questo vi permetterà di ottenere una corrispondenza esatta per le vostre esigenze, entro i parametri offerti:

32 colori del frontalino

9 colori per il touchpad

9 colori per il rivestimento del frontalino

6 colori di kit di pulsanti

4 colori di thumbstick

2 forme di thumbstick

2 altezze dei thumbstick

2 stili di grilletto

7 colori di grilletto e paraurti

7 colori D-pad

5 colori di creazione/opzioni

2 colori home

Potete controllare la suite di personalizzazione sul sito web di Scuf qui, e ordinarne uno per voi se avete i soldi - il controller diventa sempre più costoso man mano che si modificano le cose, però, non sorprende.

Anche noi testeremo molto presto una Reflex completamente equipaggiata, quindi tenete d'occhio la nostra recensione completa a tempo debito.

Scritto da Max Freeman-Mills.