I problemi di fornitura della PS5 colpiscono le vendite mentre le spedizioni lottano

(Pocket-lint) - Sony ha rivelato che ha spedito molte meno console PlayStation 5 nell'ultimo anno di quanto previsto in precedenza.

Ha annunciato che due milioni di PS5 sono state spedite nell'ultimo trimestre finanziario (fino alla fine di marzo 2022), portando il totale per l'anno fiscale 2021 a 11,5 milioni. Questo è molto al di sotto dell'obiettivo previsto di 14,8 milioni.

Tuttavia, significa ancora che il dipartimento PlayStation ha finora spedito 19,3 milioni di console PS5 complessivamente fino ad oggi - il tutto mentre si è in difficoltà con le forniture.

E ci dovrebbero essere notizie migliori per coloro che ancora lottano per ottenere la PlayStation 5 o la PS5 Digital Edition nei prossimi mesi, Sony prevede che venderà molte più console in questo anno finanziario - circa 18 milioni di unità.

Per quanto riguarda la PlayStation 4, è decisamente al capolinea. La società ha rivelato che solo 100.000 unità sono state spedite nell'ultimo trimestre. Anche se le vendite di giochi della scorsa generazione stanno ancora andando bene, considerando che 117 milioni di PS4 sono ancora in circolazione.

Sony lancerà anche presto la sua estensione del PS Plus, con nuovi livelli aggiunti alla configurazione esistente. Questo potrebbe portare a un'adozione ancora maggiore del servizio, che sta già facendo bene con un quotato 47,4 milioni di abbonati a bordo.

