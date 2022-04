Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony starebbe chiedendo agli sviluppatori di giochi PlayStation di creare delle prove a tempo dei loro nuovi giochi da offrire agli abbonati di PlayStation Plus Premium.

Il nuovo livello PS Plus sarà disponibile da giugno e le prove di gioco limitate nel tempo sono parte del suo pacchetto di benefici. Pertanto, gli studios dovranno creare una versione di prova di ogni nuova uscita che permetta ai membri di giocare almeno due ore di ogni nuovo titolo.

Questo è presumibilmente per tutti i giochi con un valore all'ingrosso di 34 dollari o superiore (circa 27 sterline) - quindi essenzialmente ogni nuova uscita importante su PlayStation 5 e PS4.

L'informazione proviene da Game Developer, che cita anche le sue fonti dicendo che i nuovi requisiti non sono retroattivi. Non vedrete una marea di vecchi giochi ottenere edizioni a tempo, per esempio.

Inoltre, c'è flessibilità nelle regole, si dice. Gli sviluppatori hanno fino a tre mesi dopo il rilascio per rilasciare la loro versione di prova, e le prove limitate nel tempo possono essere ritirate dopo 12 mesi dal rilascio.

Naturalmente, tutto questo potrebbe avere un impatto sugli studi più piccoli e sui creatori di giochi che non operano con grandi budget, ma vogliono rilasciare il loro gioco ad un prezzo più alto. Non ultimo il fatto che un giocatore potrebbe scegliere di non comprare un titolo dopo un paio d'ore di gioco.

Anche le risorse per creare la gara a tempo potrebbero essere limitate.

Eppure, sono solo quelli del livello PS Plus Premium che ne beneficeranno, e considerando che costerà £13.49 / $17.99 / €16.99 al mese al lancio, potrebbe essere un piccolo gruppo inizialmente.

Scritto da Rik Henderson.