(Pocket-lint) - Sony ha annunciato che il supporto per il Variable Refresh Rate (VRR) verrà distribuito alla PlayStation 5 questa settimana attraverso un aggiornamento software. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla funzione, compreso il perché è importante.

Sincronizza la frequenza di aggiornamento del display con l'output grafico della PS5

Migliora le prestazioni visive

La tua PS5 deve essere collegata a un televisore o monitor compatibile con HDMI 2.1 VRR

In un post sul blog, Sony ha spiegato come funziona il VRR sulla PS5: "Su TV e monitor PC compatibili con HDMI 2.1 VRR, VRR sincronizza dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display all'uscita grafica della console PS5", ha scritto Hideaki Nishino di Sony. "Questo migliora le prestazioni visive per i giochi PS5 minimizzando o eliminando gli artefatti visivi, come i problemi di frame pacing e lo screen tearing".

Vuoi saperne di più sul VRR? Guarda la guida approfonditadi Pocket-lint sulle frequenze di aggiornamento variabili, in termini di tecnologia di gioco per la TV, qui.

VRR arriverà globalmente attraverso un aggiornamento della PS5 a partire dalla settimana del 25 aprile.

Assicurati di essere connesso a internet per ricevere l'aggiornamento

Una volta ricevuto l'aggiornamento, VRR sarà abilitato per i giochi supportati

L'aggiornamento del software con il supporto per VRR sarà rilasciato a livello globale a partire dalla settimana del 25 aprile 2022, mentre alcuni giochi selezionati otterranno il supporto VRR nelle "prossime settimane", secondo Sony.

I seguenti giochi supporteranno il VRR sulla PS5:

Astro's Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Guerra Fredda

Destiny 2

Devil May Cry 5 Edizione Speciale

Dirt 5

Godfall

Marvel Spider-Man rimasterizzato

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ratchet e Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tribù di Midgard

VRR deve essere abilitato nelle impostazioni per i giochi non supportati

Vai alla schermata Uscita video in Impostazioni (vedi sotto per le istruzioni passo dopo passo)

Sì. Sony ti permetterà di applicare il VRR ai giochi che non lo supportano, ma deve essere abilitato nelle impostazioni della tua PS5. Sony Nishino ha detto che i risultati possono variare "a seconda della TV che stai usando, del gioco a cui stai giocando e della modalità visiva che hai selezionato per un particolare gioco (se supporta più modalità)".

Sulla tua PS5, vai su Impostazioni > Schermo e video > Uscita video > VRR

Dalla schermata Uscita video nel menu delle impostazioni della tua PS5, puoi trovare il VRR e, se vuoi, attivare l'opzione "Applica ai giochi non supportati". Altrimenti, il VRR è una funzione automatica sulla tua PS5 per i giochi supportati.

Con il rollout del supporto per il supporto VRR, Sony sta recuperando terreno con le console Xbox Series X / S di Microsoft, entrambe le quali offrono una funzione VRR. Sony ha detto per la prima volta nel marzo 2022 che una funzione VRR era in arrivo.

Date un'occhiata a questa pagina di Sony su VRR per maggiori dettagli.

