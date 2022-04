Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sembra che Sony si sia messa in contatto con gli utenti per far sapere loro come i cambiamenti previsti per PlayStation Plus influenzeranno le loro iscrizioni e per rassicurarli sul fatto che scegliere un nuovo livello sarà semplice da ottenere.

Sappiamo che Sony metterà gli utenti attualmente abbonati al PS Plus standard sul suo nuovo livello PS Plus Essential quando il cambiamento entrerà in azione, ma non saranno bloccati in questo fino a quando il loro tempo scade - a quanto pare si sarà in grado di passare a un livello superiore man mano che si procede.

Sony dice nell'email che questo richiederà di "pagare la differenza tra il piano attuale e il nuovo piano, aggiustato per il tempo rimanente dell'abbonamento", che è un modo poco chiaro di formulare le cose.

Speriamo che questo significhi che si paga la differenza ogni mese, piuttosto che come una tassa una tantum, o le persone che hanno impilato le loro iscrizioni per un paio di anni potrebbero essere affondate.

Potete leggere l'email completa nel post su ResetEra, ma immaginerete che otterremo una spiegazione completa da Sony su come funzioneranno le cose prima che i cambiamenti abbiano luogo a giugno di quest'anno.

Scritto da Max Freeman-Mills.