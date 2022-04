Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Da quando Sony ha annunciato la sua estensione a PlayStation Plus , che arriverà a giugno, ci sono state molte domande sui giochi che faranno parte della libreria di "fino a 400 titoli".

Alcuni sono stati rivelati durante l'annuncio alla fine di marzo, inclusi Marvel's Spider-Man e Spider-Man: Miles Morales, ma a parte Mortal Kombat 11, sono stati menzionati pochi altri giochi di terze parti.

Abbiamo sentito che, a differenza dell'equivalente Xbox Game Pass di Microsoft, non ci sono piani per aggiungere le versioni del primo giorno , ma che dire del resto?

Ebbene, secondo il boss di PlayStation Jim Ryan dovremo aspettare ancora un po' per scoprirlo. Tuttavia, ha dichiarato che sarà supportato da tutti i principali editori e molti altri inoltre: "Lavorerò un po' duro per ottenere quello, ma posso dirti gratuitamente che abbiamo una massiccia partecipazione degli editori a questo programma ", ha risposto a una domanda correlata sul Podcast ufficiale di PlayStation (come riportato da VGC ).

"Abbiamo tutti i grandi nomi presenti".

PS Plus sarà suddiviso in tre livelli a partire da giugno, con il servizio di cloud gaming PlayStation Now unito al piano più costoso.

Ci sarà PS Plus Essentials, che è sostanzialmente lo stesso del servizio in abbonamento PlayStation Plus esistente, con l'aggiunta di PS Plus Extra e Premium. Offrono vantaggi aggiuntivi per quote associative sempre più elevate.

Entrambi includeranno l'accesso a una libreria di fino a 400 giochiPS5 e PS4 classici e recenti, con il livello Premium che offre anche l'accesso al cloud gaming (quindi non devi scaricarli se non lo desideri) e un componente aggiuntivo sulla libreria di giochi PS3, PS2, PlayStation e PSP originali.

Scritto da Rik Henderson.