Sony svela le sue nuove offerte PlayStation Plus, tre livelli in arrivo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony ha confermato che una struttura completamente nuova sta arrivando per il suo servizio in abbonamento PlayStation Plus, dopo un paio di settimane di voci che si sono ampiamente dimostrate accurate dal suo annuncio.

Il nuovo servizio, che verrà lanciato a giugno 2022, avrà tre livelli, sotto forma di PlayStation Plus Essential, Extra e Premium, ognuno dei quali costa leggermente di più del precedente ma offre un elenco ampliato di funzionalità.

PlayStation Plus Essential avrà un prezzo di $ 9,99, € 8,99 o £ 6,99 al mese e corrisponderà al servizio attuale, offrendo multiplayer online e un paio di giochi gratuiti ogni mese.

PlayStation Plus Extra costerà $ 14,99, € 13,99 o £ 10,99 al mese e aggiungerà anche un catalogo di circa 400 giochi PS4 e PS5 da giocare, scaricabili per l'accesso offline. Inizialmente Jim Ryan di Sony ha affermato che non si aspetta che questo elenco contenga versioni proprietarie quando usciranno per la prima volta, ma piuttosto rappresenti un catalogo arretrato.

Il livello finale, PlayStation Plus Premium, costerà $ 17,99, € 16,99 o £ 13,49 al mese e aggiungerà anche altri 340 giochi delle ere PS3, PS2, PSP e PlayStation. Alcuni di questi saranno scaricabili e altri saranno disponibili tramite lo streaming del gioco.

Questo segna anche la fine di PlayStation Now, che sarà inserito nel livello più alto di PlayStation Plus per mantenere la sua offerta di streaming di giochi e gli utenti esistenti passeranno da un tipo di abbonamento a un altro.

La mossa arriva dopo mesi di speculazioni, aspettative e concorrenza in continua evoluzione da Xbox Game Pass di Microsoft e i servizi che Sony propone sembrano una risposta molto più diretta a quella minaccia.

Tutti i suoi abbonamenti saranno scontati da quelle tariffe mensili se acquisti un abbonamento annuale e quello sconto li collocherà molto vicino ai prezzi di Microsoft, quindi sembra che ci saranno due enormi giochi in città quando si tratta di librerie di abbonamento nei giochi per console.

Scritto da Max Freeman-Mills.