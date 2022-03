PS5 Pro potrebbe essere lanciato già nel 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Le voci di un aggiornamento per PlayStation 5 stanno aumentando, con un modello PS5 Pro che si dice sia nei piani di Sony.

Inoltre, l'ultimo rapporto afferma che potrebbe anche essere lanciato il prossimo anno, con PlayStation che presumibilmente sta cercando di colmare il divario di potenza traPS5 e Xbox Series X , addirittura superarlo.

Il canale YouTube di RedGamingTech afferma di aver sentito da fonti che una PS5 pro è davvero in lavorazione e che Sony punta a una data di rilascio alla fine del 2023. Se questo scivola, sarà l'inizio del 2024, dice.

In realtà ha senso. Corrisponde al divario di rilascio tra la PS4 iniziale e la PS4 Pro potenziata - tre anni, dare o avere - e consente di ridurre gli attuali problemi di carenza di chip.

C'è anche una buona argomentazione a favore della necessità di una PlayStation 5 modello Pro. Sebbene sia eccellente, la PS5 esistente ha un leggero svantaggio della GPU: 10,3 TFLOPS su 36 CU rispetto a 12 TFLOPS su 52 CU. E ciò spesso si traduce in disparità di risoluzione tra le due console quando si tratta degli stessi giochi.

Anche il tanto decantato supporto per il ray tracing non è stato così entusiasmante come previsto in precedenza, con la maggior parte dei giochi che offre un'opzione RT solo a scapito della risoluzione e/o del frame rate.

Poi c'è il supporto 8K di cui parlava originariamente PlayStation (anche Xbox, per essere onesti). Suonava come un sogno irrealizzabile allora e ancor di più adesso.

Tutte queste cose (a parte 8K, molto probabilmente) potrebbero essere affrontate da una PS5 Pro e siamo sicuri che sarà un grande successo tra i power gamer.

Scritto da Rik Henderson.