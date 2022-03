PS Plus è inattivo? I giochi PS5 e PS4 tornano di nuovo online

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - PlayStation Plus è andato giù per gran parte di oggi. Tuttavia, i possessori diPS5 e PS4 in tutto il mondo stanno ora vedendo il servizio tornare online.

I problemi sono iniziati questa mattina presto (ora del Regno Unito) e hanno interessato gli utenti che hanno scaricato e installato il nuovo software di sistema sulle loro console.

Abbiamo avuto problemi con Grand Theft Auto Online e FIFA 22, non essendo in grado di accedere alle modalità di gioco multiplayer online su nessuno dei due. Ma ora entrambi sembrano funzionare di nuovo.

Nel caso di FIFA 22, siamo stati riportati alla schermata del menu di Ultimate Team ogni volta che abbiamo provato ad avviare una partita (in tutte le modalità multiplayer). GTA Online ha presentato un problema ancora più grande: affermava che non avevamo nemmeno un abbonamento PS Plus attivo.

Lo stesso problema è stato ampiamente segnalato per numerosi altri giochi online e da molti utenti.

PlayStation deve ancora commentare l'interruzione o il motivo per cui è avvenuta. Il suo account Twitter del servizio clienti nel Regno Unito, @AskPS_UK , non si è aggiornato da quando ha affermato di essere "a conoscenza che alcuni giocatori stanno riscontrando problemi con la funzionalità PlayStation Plus" nelle risposte ai giocatori interessati.

Il nuovo software di sistema è stato reso disponibile per la prima volta oggi, mercoledì 23 marzo 2022. Aggiunge controllo vocale, miglioramenti dell'interfaccia utente e una serie di correzioni.

Scritto da Rik Henderson.