Polyphony si scusa dopo aver corretto la lunga interruzione di Gran Turismo 7

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gran Turismo 7 torna online dopo circa 30 ore senza che i giocatori possano accedere alla stragrande maggioranza delle sue modalità, con lo sviluppatore Polyphony Digital che si scusa per il periodo di manutenzione inaspettatamente lungo che ha imposto.

Il gioco doveva essere inattivo per un paio d'ore mentre veniva aggiornato alla versione 1.07 all'inizio di questa settimana, ma invece il periodo di manutenzione si è allungato con un solo aggiornamento da parte dello sviluppatore per dire che un errore stava rendendo le cose più lunghe.

Ciò ha attirato maggiore attenzione sul fatto che i requisiti sempre online del gioco significano che solo le sue gare arcade sono giocabili senza una connessione Internet o mentre i suoi server sono inattivi. Ciò significa che anche una copia del disco non implica necessariamente l'accesso incondizionato al gioco.

Ora che il problema è stato risolto con una nuova versione, 1.08, Polyphony ha pubblicato un post sul blog del creatore del gioco , Kazunori Yamauchi, per scusarsi per l'interruzione e per spiegarlo un po'.

Sebbene gli scarsi dettagli tecnici siano interessanti, il post affronta anche i reclami della community dopo che il precedente aggiornamento ha ridotto i crediti guadagnati da alcune razze, in un impatto percepito sull'approccio dei giocatori al guadagno di valuta nel gioco.

Questo processo è lento, con auto più costose rispetto ai precedenti titoli di Gran Turismo, e viene attaccato come potenziale tattica per guidare le microtransazioni. Tuttavia, Yamauchi afferma nel post che la lunga durata del gioco vedrà presto eventi a rotazione che consentiranno implicitamente ai giocatori di guadagnare crediti più facilmente senza macinare ripetutamente le stesse razze.

Non dettaglia in dettaglio questi cambiamenti, ma è bello vedere che lo sviluppatore è almeno consapevole delle preoccupazioni provenienti dai suoi giocatori più dedicati. Detto questo, chiedere ai giocatori di tenere a bada e guardare la traiettoria del gioco "da un punto di vista a lungo termine" può o meno peggiorare brillantemente.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Scritto da Max Freeman-Mills.