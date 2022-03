Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gran Turismo 7 è finalmente uscito e, con anni di tempo dall'ultimo capitolo numerato della serie di giochi di guida per PlayStation, è stato brillante tornare nel suo mondo dettagliato di parti di automobili e corse.

Anche se il gioco ha un sistema di bordo piuttosto efficace che ti fa accelerare in modo piacevole e delicato con un lento aumento della classifica delle auto che puoi acquistare e guadagnare, e le gare a cui puoi partecipare, ci sono ancora così tante parti diverse che può volerci un po' per abituarsi. Ecco alcuni suggerimenti per ottenere il massimo dalle tue prime ore con GT7.

Quando avvii GT7 ti verranno offerti diversi livelli di assistenza e, purtroppo, solo l'opzione di livello più alto ti consente di frenare da solo: gli altri due hanno entrambi la frenata automatica attiva per impostazione predefinita. Questo può essere cambiato prima ancora di iniziare la tua prima gara e ti consigliamo almeno di provare senza di essa.

Essere in grado di frenare da soli è la chiave per ottenere tempi più veloci, poiché il gioco te lo spiegherà a breve, quindi imparare a guidare senza quell'assist chiave è un enorme passo avanti. Se lo stai usando felicemente, ovviamente non è un problema, ma ti consigliamo davvero di provare a farne a meno.

Dopo le tue prime gare nel gioco, avrai accesso al Centro licenze, un luogo nel gioco in cui puoi affrontare brevi sfide per accumulare patenti successive per dimostrare la tua abilità di guida. Fondamentalmente è una scuola di guida per auto da corsa e, sebbene inizi lentamente, vale la pena perseverare.

Per prima cosa, ogni licenza che completi ti farà guadagnare una bella macchina regalo con cui giocare, ma le sfide ti aiutano davvero a imparare i meccanismi delle corse più rapidamente. Almeno su PlayStation 5, i tempi di caricamento significano che è un gioco da ragazzi spostarsi e riprovare, quindi ti consigliamo di provarli.

GT7 introduce The Cafe, un nuovo punto sulla mappa che è fondamentalmente la serie di missioni principale del gioco (per così dire). Puoi visitarlo in qualsiasi momento per prendere un Menu Book, che ti dà effettivamente alcuni obiettivi da completare, e tornarci quando hai spuntato le caselle giuste.

Potrebbe essere la messa a punto di un'auto o l'ottenimento di alcuni podi, ma in entrambi i casi ti aiuterà a far crescere la tua collezione di automobili e ti darà anche un focus utile quando inizi. Ci sono anche personaggi con cui parlare, ognuno dei quali offre alcune belle curiosità sulle auto, quindi è un ottimo modo per trascorrere il tuo tempo nel gioco.

Quando guidi una gara pulita in Gran Turismo 7, senza incidenti o contatti con altre auto, ricevi un forte bonus del 50 percento nei crediti assegnati alla fine. Ciò significa che spesso è meglio correre pulito e arrivare secondo piuttosto che ottenere fisico e conquistare il primo posto, a differenza di un pilota più freddo come Forza Horizon 5 .

Di norma, correre pulito è più gratificante a lungo termine che essere un prepotente in pista, e ti allungherà di più per cronometrare correttamente i tuoi sorpassi ed evitare di fuoriuscire dalla pista, quindi ti consigliamo di abbandonare qualsiasi sensibilità arcade e gareggiare come se fosse la vita reale.

Una volta sbloccato dopo alcune gare, potrai visitare Brand Central, uno showroom dove puoi acquistare nuove auto prodotte nel 2001 o dopo, e anche se non avrai i crediti per acquistare una supercar per un po' , ti consigliamo di entrare per dare un'occhiata.

Parte della gioia di Gran Turismo sta nel guardare le migliori auto ricreate alla perfezione, e qui potrai vedere le auto dei tuoi sogni ad alta risoluzione. Hanno un aspetto sbalorditivo, puoi vederli in splendide scene fotografiche senza doverli acquistare, ed è un ottimo modo per ricordare a te stesso il tipo di giro che sarai in grado di guidare dopo un po' di tempo nel gioco.

GT7 non ha dozzine di diverse visualizzazioni della telecamera tra cui scegliere, limitandosi a solo cinque, ma ti consigliamo di spostarti un po' all'inizio e provare a guidare con loro per capire quale ti piace di più. Per noi, ad esempio, la telecamera della cabina di pilotaggio sembrerà sempre la più radicata e reale.

Detto questo, la telecamera di inseguimento dietro la tua auto ti consente di ottenere la migliore visuale dell'ambiente intorno a te e mostra anche la grafica del gioco al meglio, quindi se vuoi più una vetrina visiva è un'ottima opzione. Qualunque cosa ti piaccia di più, assicurati di provarli tutti.

Scritto da Max Freeman-Mills.