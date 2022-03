Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Grazie a un'attenta ricerca, è stato confermato che le versioni più recenti dell'eccellente controller PS5 di Sony, il DualSense, hanno ricevuto alcuni aggiornamenti significativi da quando la versione originale è uscita per la prima volta insieme alla console.

Il DualSense ha ottenuto alcuni nuovi colori all'inizio di quest'anno, sotto forma di rosa, viola e blu, e un recente smontaggio di queste versioni da parte di YouTuber TronicsFix ha rivelato che non sono le stesse che alcuni di noi hanno usato per 18 mesi o giù di lì.

In effetti, Sony sembra aver apportato alcune gradite modifiche, tra cui in particolare l'ispessimento di una molla in ogni grilletto per migliorarne la durata. I trigger di forza del DualSense sono sorprendenti quando i giochi li usano correttamente, ma ci sono state segnalazioni che possono usurarsi, quindi questa è un'ottima modifica.

Cambiano anche alcuni piccoli dettagli attorno alle levette analogiche, un altro punto comune di guasto, ma le molle del grilletto sono l'aspetto più importante. Non erano cambiati quando il DualSense è uscito in rosso o nero, quindi è anche un'aggiunta recente.

Speriamo davvero che la modifica venga applicata a tutti i colori del nuovo controller DualSense ora, per assicurarci di ottenere la build potenzialmente più affidabile indipendentemente dallo stile scelto, ma non ci sono parole ufficiali da parte di Sony su nessuno dei questo.

Scritto da Max Freeman-Mills.