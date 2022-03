La Sony PS3 è finalmente, davvero, effettivamente morta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Poco più di quindici anni dopo il lancio originale, Sony sta finalmente terminando il supporto per la riparazione dell'ultima revisione PS3 in Giappone insieme al supporto per le sue periferiche .

La società ha pubblicato un tweet sull'account PlayStation Japan che diceva:

"A causa dell'esaurimento dell'inventario delle parti, non saremo più in grado di fornire il servizio post-vendita per l'unità principale della serie PlayStation 3 CECH-4300 e tutte le periferiche PlayStation 3 il 30 aprile 2022 (sabato). Se stai pensando di candidarti per questo servizio, ti preghiamo di fare la tua richiesta il prima possibile!"

È stato aggiunto un post più lungo al sito Web di supporto di PlayStation Japan in cui si affermava: "I clienti che desiderano usufruire del servizio post-vendita per il modello in questione devono richiedere il servizio post-vendita tramite il servizio di riparazione online o l'assistenza clienti PlayStation entro sabato 30 aprile 2022 , ed entro sabato 7 maggio 2022."

"Si prega di notare che le riparazioni potrebbero non essere possibili prima della data di fine a causa dell'esaurimento delle parti."

"Ci scusiamo sinceramente con i clienti che utilizzano questo prodotto e vi ringraziamo per la vostra comprensione."

L'ultimo modello ad essere supportato dal programma di riparazione di Sony è stata la revisione nota come modello Super Slim lanciata nell'ottobre 2012.

Tutti gli altri modelli di PlayStation 3 avevano cessato di essere supportati prima di questo annuncio. Naturalmente, il supporto alle console più moderne del brand, PS4 e PS5 , continua in tutte le regioni.

Scritto da Luke Baker.