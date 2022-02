Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Siamo da tempo in voci secondo cui PlayStation sta preparando una vera e propria controspinta contro il celebre piano di abbonamento Xbox Game Pass di Microsoft, nella speranza che possa offrire ai giocatori un motivo altrettanto valido per restare con il suo hardware.

Il nuovo schema è stato chiamato in codice Project Spartacus e l'ultima notizia è che in realtà è abbastanza vicino all'annuncio; abbiamo anche un'idea di come potrebbero essere i suoi livelli.

Secondo i rapporti di Bloomberg e dell'insider del settore Jeff Grubb ( come trascritto da VGC ), il servizio offrirà tre livelli a cui abbonarsi. Il primo, e il più basilare, sarà effettivamente PlayStation Plus come lo conosciamo ora, garantendo l'accesso al multiplayer online e ad alcuni giochi gratuitamente ogni mese.

Il livello successivo, di livello intermedio, aggiungerà apparentemente una libreria di circa 300 giochi che puoi scaricare e giocare senza costi aggiuntivi mentre sei un abbonato, che suona proprio come Game Pass Ultimate.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Un terzo livello, tuttavia, offrirà anche un elenco di giochi classici delle precedenti epoche PlayStation, da PS1, PS2 e PS3, a cui non sarà facile accedere al di fuori del servizio. Questo è un potenziale USP e uno che potrebbe generare qualche ronzio se è accurato.

Secondo Grubb, questi livelli si chiameranno Essential, Extra e Premium e costeranno rispettivamente $ 10, $ 13 e $ 16 ogni mese.

È un'offerta davvero intrigante, se è accurata, ma potremmo non dover aspettare troppo a lungo per averla confermata. Diversi esperti del settore hanno riferito che pensano che un lancio sia dietro l'angolo, quindi potremmo presto conoscere tutti i dettagli da Sony.

Scritto da Max Freeman-Mills.