Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quando ha rilasciato la PS4 Pro nel 2016, Sony ha probabilmente lasciato il genio fuori dalla bottiglia quando si è trattato di aggiornare una console a metà del suo ciclo di vita senza chiamare il nuovo prodotto un passo avanti di nuova generazione.

Ora che la PS5 è uscita da un po' di tempo, quindi, non è un grande salto presumere che potrebbe anche ricevere un aggiornamento minore o importante, senza che Sony senta il bisogno di annunciare una PlayStation 6 completa per un molto tempo. Ecco tutte le voci e i dettagli che sappiamo su ciò che potrebbe accadere in termini di PS5 Pro.

squirrel_widget_2679939

Il fattore più importante attorno a una potenziale PS5 Pro per molte persone sarà il prezzo che Sony gli attribuisce: dal momento che la PS5 da £ 450 o $ 499 è ancora così difficile da trovare, se la PS5 Pro alla fine appare a un prezzo più alto potrebbe essere difficile per giustificare una spesa maggiore.

Prendendo come esempio la generazione di console della PS4, la PS4 Pro si è costantemente attestata a circa £ 100 o $ 100 in più rispetto alla PS4 di base, anche se quei prezzi sono stati costantemente ridotti, per mantenere l'angolo con cui è più potente e più opzione premium.

Tuttavia, al momento del lancio, la PS4 originale aveva un prezzo più basso, quindi supponiamo che Sony potrebbe seguire la stessa traccia e rilasciare la PS5 Pro allo stesso identico prezzo della PS5, rendendo il modello base più economico.

Quando esattamente questo potrebbe accadere è difficile, ma non possiamo vederlo arrivare sugli scaffali prima della fine del 2023, francamente. Data l'enorme carenza di materiali con cui sta lavorando, Sony non riesce ancora a produrre abbastanza PS5 per soddisfare la domanda. Nessuno sa se vorrà confondere le acque con un nuovo modello così rapidamente.

Quando la PS5 è stata presentata per la prima volta, il suo design è stato un argomento di discussione immediato, tutto il contrasto bianco e nero e quelle grandi estremità alari la rendono un'installazione ancora più imponente su qualsiasi supporto TV o piano di lavoro su cui la metti.

Questo è ugualmente vero sia per la versione standard che per l'edizione digitale che taglia via l'unità disco per coloro che non lo vogliono o non ne hanno bisogno. Tuttavia, solleva una domanda interessante sulla prossima versione di PS5: rimarrà nella stessa estetica?

Basandoci sul precedente di PS4 Pro, pensiamo che dovrebbe rimanere abbastanza simile, ma saremo interessati a vedere se diventerà più grande dato che PS5 è già abbastanza grande, o se può effettivamente riuscire a spremere ancora più potenza in una cornice più piccola.

La PS5 è una potenza di una console, come è chiaro dalle esclusive che è stata finora ospitata, con punti salienti grafici sotto forma di Demon's Souls , Ratchet & Clank Rift Apart e altro ancora.

Quando la PS4 Pro è stata rilasciata, aveva un punto di forza abbastanza chiaro sotto forma delle sue capacità 4K, che era una risoluzione che la PS4 di base semplicemente non poteva far fronte.

Quel tipo di USP facile non è ovviamente disponibile per PS5 Pro, ma anche all'inizio del suo ciclo puoi dire che l'output a 4K con svolazzi grafici come il ray-tracing è una vera fatica per PS5, proprio come lo è per la Xbox Series X.

I televisori 8K stanno iniziando a diffondersi un po', quindi è possibile che il vero supporto 8K per i giochi possa essere nel menu, ma sospettiamo che la tecnologia sia ancora troppo proibitiva in termini di costi per valerne la pena per Sony nel prossimo anno o due.

Invece, Sony potrebbe adottare l'approccio di miglioramenti più iterativi, come un aggiornamento alla CPU della console e un aumento del suo spazio di archiviazione leggermente ridotto (attualmente a 825 GB).

Inoltre non sappiamo se una PS5 Pro sarebbe disponibile in due edizioni, una con un'unità disco e una senza, come ha la PS5 standard: potrebbe essere che nella fascia più premium del mercato l'unità disco sia semplicemente più ampia accettato come parte del pacchetto completo.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Scritto da Max Freeman-Mills.