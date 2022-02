Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ecco uno spot interessante del sito di videogiochi VGC: puoi acquistare la versione PlayStation 4 più economica di Horizon Forbidden West e ottenere un aggiornamento gratuito alla versione PlayStation 5.

Ciò ti farà risparmiare £ 10 / $ 10 sul prezzo richiesto per PS5, ottenendo una compensazione per £ / $ 59,99 anziché £ / $ 69,99.

Allora come puoi approfittarne? Non è possibile acquistare tramite il negozio della tua PS5, in quanto ciò ti invierà alla versione PS5 . Invece devi accedere al PlayStation Store tramite un browser o accendere una PS4 per effettuare l'acquisto.

Come osserva VGC: "la versione PS4 ora afferma esplicitamente che viene fornita con un aggiornamento gratuito alla versione PS5".

Detto questo, nonostante sia un metodo di download più economico, se hai accesso a una console del disco, l'acquisto di una copia fisica sarà ancora più economico, come puoi vedere dal riquadro delle migliori offerte di seguito:

squirrel_widget_5897142

Il sequel del titolo originale di Horizon arriverà il 18 febbraio e c'è molto clamore intorno all'uscita del gioco. La serie genererà anche un titolo esclusivo per PlayStation VR2 in un secondo momento, come confermato a gennaio al CES 2022 .

Siamo sicuramente entusiasti di giocare e se riusciamo a risparmiare un tenner nel processo, allora così sia. Buon gioco!

Scritto da Mike Lowe.