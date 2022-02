Gran Turismo Sophy di Sony è un'IA in grado di battere i migliori giocatori umani

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony e Polyphony Digital hanno svelato quella che chiamano una svolta nell'IA dei giochi: Gran Turismo Sophy, un'intelligenza artificiale che ha dominato con successo Gran Turismo, al punto che può imparare a giocare meglio dei giocatori umani in quindici giorni.

Giocando all'ultimo gioco di Gran Turismo, Gran Turismo Sport per PlayStation 4, l'IA ha dovuto imparare non solo come gestire la fisica delle auto che guidava, ma anche le condizioni della pista, le tattiche di corsa e le penalità basate su infrazioni come urti e taglio d'angolo.

L'IA ha affrontato il meglio del meglio nella scena competitiva di Gran Turismo e nel suo secondo giorno di gara è stata in grado di sbaragliare gli avversari, allontanandosi con tutti i migliori tempi sul giro e le prime posizioni.

Questa è una svolta tanto scientifica quanto di gioco, come evidenziato dalla ricerca pubblicata oggi sulla rivista Nature, ma l'obiettivo è comunque assicurarsi che questo sviluppo dell'IA possa aiutare a costruire avversari dell'IA più credibili e stimolanti a prossimi giochi di Gran Turismo.

Sembra che questo non sia uscito in tempo per essere inserito in Gran Turismo 7, che arriverà all'inizio di marzo, ma un video di presentazione a cui abbiamo assistito ha confermato che Polyphony Digital mira a portare l'IA in GT7 in un post-rilascio aggiornare.

Puoi scoprire di più su Gran Turismo Sophy sul sito ufficiale del progetto.

