Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony lancia oggi un nuovo software di sistema per i beta tester diPlayStation 5 (e PS4).

Partecipanti selezionati nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Germania e in Francia potranno testare il software e le sue nuove funzionalità prima del lancio sui consumatori entro la fine dell'anno.

Ecco cosa aggiunge il software di sistema beta di febbraio 2022 a PlayStation 5. Puoi anche scorrere verso il basso per scoprire come registrarti al programma beta per prove future.

Ci sono diverse nuove funzionalità per i partecipanti alla versione beta da testare, tra cui nuove chat di gruppo e opzioni di accessibilità, oltre a miglioramenti dell'interfaccia utente. Forse il più grande sono i comandi vocali, in base ai quali puoi semplicemente chiedere alla tua PS5 di aprire app e giochi, controllare la riproduzione multimediale e altro ancora. Ecco una breve carrellata delle nuove funzionalità.

PlayStation sta testando la capacità di aprire giochi, app e impostazioni o di controllare la riproduzione di un programma TV o di un film usando solo la tua voce.

Una volta acceso nelle impostazioni, puoi semplicemente dire "Ehi, PlayStation!" e chiedigli di trovare un gioco, ecc.

Tuttavia, c'è un avviso per i partecipanti alla versione beta. Poiché è in modalità di prova, qualsiasi cosa richiesta potrebbe essere registrata e archiviata da Sony a meno che non sia sull'account di un bambino, nel qual caso non verrà mai registrata.

Ci sono diverse nuove opzioni per Party Chat. Quando inizi una festa, ora puoi scegliere una festa aperta o una festa chiusa: quest'ultima è solo su invito.

Ora ci sono indicatori visivi per aiutarti a vedere chi sta parlando per rendere più facile segnalare comportamenti inappropriati.

E ora puoi avviare una sessione di Share Play direttamente da una scheda di chat vocale.

Le chat vocali sono state rinominate Feste, mentre il menu Base di gioco è ora suddiviso in tre schede: Amici, Feste e Messaggi.

La scheda Amici mostrerà tutti i tuoi amici (naturalmente) e ti darà accesso alle richieste di amicizia per la ricerca dei giocatori. Puoi anche aggiungere un giocatore a un gruppo o crearne uno nuovo dalla Game Base, oltre a condividere messaggi, immagini e video.

Se qualcuno è in una festa e condivide il proprio schermo, vedrai un'icona in onda. C'è anche un nuovo pulsante di rifiuto per rifiutare le richieste di amicizia.

Ora puoi filtrare la tua raccolta di giochi per genere e una nuova opzione "Mantieni in Home" è disponibile quando selezioni un riquadro di gioco nella schermata iniziale. Nella barra della schermata iniziale è possibile conservare fino a cinque giochi e app.

Nella schermata iniziale viene ora visualizzato un nuovo totale di 14 giochi e app.

Le carte dei trofei e l'elenco dei trofei sono stati ridisegnati. E ora puoi condividere schermo dal menu di creazione per trasmettere il gameplay in streaming a una festa aperta.

L'utilità per la lettura dello schermo è ora disponibile in più lingue, con l'aggiunta all'elenco di russo, arabo, olandese, portoghese brasiliano, polacco e coreano.

Ora puoi abilitare l'audio mono per le cuffie per riprodurre lo stesso audio in ogni orecchio. Ciò è particolarmente utile per chi soffre di ipoacusia unilaterale.

E ora puoi vedere un segno di spunta sulle impostazioni abilitate per vedere più facilmente quando sono attivate.

Anche se potrebbe essere troppo tardi per testare l'ultima versione beta del software di sistema, puoi registrarti come beta tester per una possibile inclusione futura.

Vai alla pagina di registrazione qui - www.playstation.com/en-gb/ps5/ps5-beta-program-sign-up/ - e accedi al tuo account PllayStation per verificare il tuo interesse.

Scritto da Rik Henderson.