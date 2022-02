Discord avvia l'integrazione PS5 e PS4

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nel lontano maggio 2021 Discord e Sony hanno annunciato che le loro piattaforme stavano collaborando per rendere più facile l'uso di Discord su PS4 o PS5 e, sebbene ci sia voluto un po' di tempo prima che dia i suoi frutti, stiamo vedendo l'inizio dei risultati, ora .

Discord ha annunciato che sta implementando l'integrazione tra gli account PlayStation Network e i suoi, per consentire finalmente ai tuoi amici su Discord di vedere quando sei sulla tua console a giocare a qualcosa, una funzionalità presente su Xbox da anni.

Significa che puoi visualizzare il gioco a cui stai giocando, il tuo ID PlayStation Network per consentire agli amici di aggiungerti e il tuo stato tutto senza doversi preoccupare di armeggiare manualmente con il tuo stato.

I passaggi sono gli stessi del collegamento di qualsiasi altro servizio, semplicemente andando su Impostazioni utente> Connessioni sull'app o sul programma, quindi facendo clic sul logo PlayStation per iniziare il processo. Se non riesci ancora a vedere il logo, significa che il cambiamento non ha ancora raggiunto il tuo territorio.

Se questo porta a un'eventuale app Discord completa che ti consente di chattare utilizzando il servizio invece del sistema di party integrato di Sony, sbloccando la chat multipiattaforma tra gli altri vantaggi, nessuno lo sa, ma è bello vedere PlayStation recuperare.

Puoi leggere un po' più dettagli sull'implementazione di questa integrazione nel post del blog Discord qui .

Scritto da Max Freeman-Mills.