La data di rilascio di PS5 Cyberpunk 2077 potrebbe essere vicina

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il lancio di Cyberpunk 2077 alla fine del 2020 è stato qualcosa di abbastanza vicino al disastroso grazie alle prestazioni abbastanza atroci che il gioco ha gestito sulle console dell'allora attuale generazione, PS4 e Xbox One.

Anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, il gioco presentava una vasta gamma di bug e problemi quando è uscito e, sebbene le correzioni siano arrivate in massa, una versione completa di nuova generazione per il gioco che offre prestazioni migliori e immagini di qualità superiore ha da tempo stato in cantiere.

Alla fine del 2021 questo è stato posticipato nel 2022 e ora abbiamo un suggerimento che almeno la versione PS5 potrebbe uscire molto presto, grazie a @PlaystationSize, un account Twitter che monitora i file di gioco imminenti su PlayStation Network e segnala le loro dimensioni dei file.

Cyberpunk 2077 PS5



#Cyberpunk2077 pic.twitter.com/cziUZrMoxV — Dimensioni del gioco PlayStation (@PlaystationSize) 30 gennaio 2022

Il titolare dell'account ritiene che la versione nativa per PS5 arriverà a metà febbraio o all'inizio di marzo di quest'anno e ha allegato la grafica che puoi vedere sopra, che è un nuovo materiale di marketing, indicando che ha trovato nuovi file per corroborare questa affermazione.

Ciò è in linea con la proiezione dello sviluppatore CD Projekt Red per un lancio nel primo trimestre del 2022 e un recente appello degli investitori per l'attività ha confermato che la versione dovrebbe essere sulla buona strada per rispettare il suo programma, così come la versione di nuova generazione di The Witcher 3 che è in fase di sviluppo, con l'obiettivo di un lancio nel secondo trimestre.

Resta da vedere se l'iterazione di nuova generazione di Cyberpunk 2077 è stabile e abbastanza carina da giustificare un reinserimento per quelli di noi che non sono stati in grado di eliminare i bug la prima volta, ma sembra che avremo la possibilità di provalo abbastanza presto.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Scritto da Max Freeman-Mills.